Das "Mildner’s" ist in der Bergheimer Straße in einem großen, hellen Raum beheimatet - unser Foto zeigt nur einen Teil davon. Hinter der breiten Fensterfront finden die Gäste auf gemütlichen Sofas und Sesseln, aber auch an kleinen Holztischchen Platz. Foto: Rothe

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Das "Mildner’s" in der Bergheimer Straße feiert im November 2019 seinen zehnten Geburtstag. Jede Menge Stammgäste macht das sehr glücklich. Denn das Café direkt gegenüber vom Campus Bergheim ist für viele Menschen zum festen Bestandteil ihres alltäglichen Lebens geworden.

Atmosphäre: Breite Fensterfront, großer, heller Raum, hohe Decken, lange Theke: Das ist das "Mildner’s" auf den ersten Blick. Wie gemütlich es hier ist, merkt der Gast häufig erst, wenn er sich niederlässt. In den Sofas sinkt man so tief ein, dass viele erst nach drei Stunden wieder aufstehen. Alternativ gibt es Sessel, normale Tische und Stehtische mit Barhockern. Manche arbeiten am Laptop, andere lesen Zeitung - aber die meisten unterhalten sich. "Wir sind ein Wohnzimmer", sagt Geschäftsführerin Nahal Najafi, "da kann man schon auch mal die Schuhe ausziehen." Die 38-Jährige kennt fast jeden Gast - und führt das Café "herzlich-ruppig", wie sie selbst sagt.

Publikum: Im "Mildner’s" ist jeder willkommen: alte Damen beim Kaffeekränzchen, Studenten beim Lernen, Anzugträger beim Business-Snack, Hipster beim Rumhängen - und auch der ein oder andere Außenseiter, der woanders vielleicht komisch angeschaut würde. Angestellte und Besucher kennen sich, neckende Sprüche über die Theke sind häufig. Manche Stammgäste kommen fast jeden Tag, einige haben ihren Stammplatz - und natürlich wissen die Jungs und Mädels hinter der Theke, wer was am liebsten trinkt.

Geschichte: Das Gebäude in der Bergheimer Straße 81 ist über 100 Jahre alt. In den 1920er-Jahren war das Erdgeschoss noch zweigeteilt, links war ein Friseur, rechts ein Tante-Emma-Laden. Bevor Rudolf Miltner, der in der Altstadt auch das "Casa del Caffe" betreibt, am 22. November 2009 das "Mildner’s" eröffnete, hatte es ein paar Jahre Leerstand gegeben. Davor hatte es rund 30 Jahre lang einen gut laufenden Imbiss gegeben, der etwa Würstchen und Frikadellen verkaufte.

Blick in die Karte: Das "Mildner’s bietet eine große Auswahl belegter Baguettes (klein für 2,25 Euro, groß für 4,50 Euro), verschiedene Salate (ab 4 Euro) und süße Teilchen wie Muffins (1,80 Euro) oder Riesen-Cookies (2 Euro). Von Oktober bis März gibt es auch täglich wechselnde Suppen für 4,50 Euro. Vieles ist hausgemacht, einiges auch bio. Der Cappuccino kostet 2,30 Euro, ein im eigenen Tassen-Kännchen servierter Tee 2,60 Euro.

Spezialitäten: Viele Stammgäste schwören auf die Baguettes. Besonders das Exemplar mit hausgemachter Apfel-Meerrettich-Creme hat viele Fans. Auch Pastrami und italienische Mortadella sind als Belag schwer zu toppen. Geschäftsführerin Nahal Najafi liebt den Nudelsalat, den es stets freitags für 4,40 Euro gibt ("Mit geilem grünen Pesto, frischen Tomaten, getrockneten Tomaten, Rucola, Parmesan und Pinienkernen").

Öffnungszeiten: Das "Mildner’s" hat Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr, am Wochenende von 10 bis 20 Uhr und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

