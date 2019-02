Altmodisch? Das war im Café Knösel einmal. Die alte Einrichtung musste bei der großen Renovierung 2017 weichen, jetzt findet man in einem der ältesten Cafés Heidelbergs moderne Möbel. Auch die Studentenkuss-Manufaktur zog zwei Häuser weiter. Foto: Hentschel

Von Marie Böhm

Das Café-Restaurant Knösel findet man seit 116 Jahren in der Unteren Straße 37. Dorthin lockt es nicht nur Studentenverbindungen, sondern auch Touristen und Heidelberger. In unserer Winterserie darf das Traditionshaus, das auch Heimat des "Heidelberger Studentenkuss" ist, natürlich nicht fehlen.

> Atmosphäre: Den meisten Heidelbergern ist das Knösel als kleines und altmodisches Café in Erinnerung. Damit hat es heute aber nicht mehr viel gemein. Vor zwei Jahren wurde aufwendig renoviert. Die Ausstattung ist jetzt einfach gehalten, um einen möglichst großen und hellen Raum zu erhalten. Nur die hohen, verzierten Holzdecken und die Parkettböden blieben verschont. Mit der leisen Jazzmusik im Hintergrund und den Schwarzweiß-Fotos und Kupferstichen gibt das dem Haus doch noch einen Hauch vom alten Charme.

> Geschichte: Das Haus wurde 1704 als Wohnhaus erbaut. Danach kamen darin die vermutlich erste Frauen-Wohngemeinschaft Heidelbergs, eine Apotheke, eine Weinhandlung und ein Gasthaus unter. Ein Café gibt es dort seit 1863, 1902 übernahm es Fridolin Knösel und gab ihm seinen Namen. Nachdem es fünf Generationen der Familie weitergeführt hatten, verkauften es die Nachkommen 2005 an die Hoepfner-Brauerei. Diese verpachtet es - seit zwei Jahren an Bernd Lehnert.

> Publikum: Das Knösel ist ein beliebter Treffpunkt für Senioren und Familien. Die meisten Besucher kommen aber im Sommer: Dann strömen Touristen hierher, um den Studentenkuss zu probieren. Außerdem ist das Knösel seit Jahrhunderten Treffpunkt von Studentenverbindungen: "Die kommen fast jede Woche hierher. Wir reservieren dann den Nebenraum für sie", erzählt Corodan Darius, der Betriebsleiter.

> Blick in die Karte: Seit 2017 hat sich einiges verändert: Neben dem klassischen Cafébetrieb ist das Knösel jetzt auch ein Restaurant. Hauptsächlich gibt es deutsche Küche, außerdem ein großes Frühstücksangebot. Das Café selbst ist traditionell gehalten: Es gibt eine wechselnde Auswahl an Kuchen und Torten. Ein Stück Torte kostet 3,90 Euro. Dazu kann man zum Beispiel eine Tasse Biotee für 3,20 Euro oder einen Cappuccino für 3,10 Euro bestellen. Zusätzlich gibt es saisonale Angebote: Heiße Getränke im Winter und im Sommer selbst gemachte Eistees und Limonaden.

> Spezialität: Wer an das Café Knösel denkt, denkt auch an den Studentenkuss. Zwar wird die Nougat-Praline noch immer im Knösel verkauft, aber die Produktion findet nicht mehr im Haus statt. Darius erklärt: "Wer einen Studentenkuss will, kann ihn bei uns bestellen. Wir geben das weiter." Die Kunden bekämen den Kuss dann frisch aus der Chocolaterie, die zwei Häuser weiter ist.

> Öffnungszeiten: Montags bis donnerstags von 8.30 bis 20 Uhr, freitags und am Wochenende bis 22 Uhr. Die Küche ist bis 20 Uhr geöffnet.

