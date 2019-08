Dörte Klages: "Der Dienst am Menschen war ihr Verpflichtung und Erfüllung" wird in der Todesanzeige stehen, die am Samstag erscheint. Archivfoto: Hoppe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Dörte Klages war das, was man eine "Kümmerin" nennt: Sie gründete zwei Vereine für Menschen in Not - und rieb sich für diese ehrenamtliche Arbeit auf. Am Freitag starb Klages, die 88 Jahre alt wurde, in einem Neuenheimer Pflegeheim.

Dass Klages sich derartig engagieren würde, war ihr nicht unbedingt "als Dame der Gesellschaft" (wie sie vor elf Jahren der RNZ erzählte) in die Wiege gelegt. Alles nahm seinen Anfang, als sie 53 Jahre alt war: An einem frostigen Januarabend 1985 bemerkte sie eine Gruppe von Obdachlosen, die gerade im Freien ihr Nachtquartier aufschlug. Sie konnte es nicht mit ansehen, die Leute frieren zu lassen.

Und so gründete sie kurz darauf den Verein "Betreute Wohngruppen für alleinstehende Menschen", den man heute als "Obdach e.V" kennt. Innerhalb kürzester Zeit hatte sie über 50 Wohnungslosen eine neue Bleibe verschafft - aber irgendwann beschlich sie das Gefühl, dass sie mit ihrer Arbeit vielleicht nicht das erreichte, was sie sich vorgenommen hatte: Es war doch schwerer als gedacht, den Obdachlosen wieder in ein geregeltes Leben zu verhelfen.

Also zog sie sich zurück - um gleich den nächsten Verein, die "Soziale Nothilfe e.V.", zu gründen. Hier ging es ganz konkret um Rat und Tat bei akuten Notlagen - und da Klages’ Fähigkeiten eher bei der Hilfe für die in Not Geratenen als in der Geldakquise lagen, erhielt sie stets einen Zuschuss aus der RNZ-Weihnachtsaktion. 50 bis 70 Stunden die Woche schuftete die zierliche Frau in einem winzigen Büro und regelte die vielen Anliegen ihrer "Klienten", kämpfte mit den Mühlen der Bürokratie - und vergaß dabei ihre Gesundheit.

Sie wurde immer schwächer, es zeigten sich erste Symptome für Demenz. Aus ihrem Verein musste sie sich bereits 2011 zurückziehen, drei Jahre später wurde er schließlich aufgelöst. Ihr Mann Helmut Klages pflegte sie noch länger zuhause, bis sie dann ins St. Hedwig-Heim kam.

Mit Helmut war Dörte Klages, die ursprünglich aus Hamburg stammt, über 70 Jahre liiert, "eine Teenagerliebe aus der Tanzstunde", wie er sich erinnert, "sie war 16 Jahre, ich 17". Früh verlobten sie sich - damals noch in seiner Heimatstadt Nürnberg -, später gingen sie nach Berlin, bis das Ehepaar mit Tochter und Sohn 1975 nach Heidelberg kam, weil Helmut Klages an die Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer einen Ruf erhalten hatte.

In Heidelberg war die "Kümmerin" Dörte Klages, die 1995 das Bundesverdienstkreuz am Bande erhielt, bekannter als ihr Mann, der Soziologe - zumindest bis er ab 2012 die Heidelberger Bürgerbeteiligung maßgeblich mitentwickelte.

Anfang September soll es im kleinen Kreis eine Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung geben.