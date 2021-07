Die ehemalige US-Kapelle in der Südstadt wurde aufwendig saniert. Trotz Denkmalschutz wurde die Energiebilanz des Gebäudes deutlich verbessert und sogar Solarzellen auf dem Dach angebracht. „Man sieht also, dass es geht“, so Umweltamtsleiterin Sabine Lachenicht. Foto: Rothe

Von Denis Schnur

Heidelberg. Heidelberg tut bereits viel in Sachen Klimaschutz – doch es reicht noch nicht, um tatsächlich im nächsten Jahrzehnt klimaneutral zu werden. Das geht nur, wenn die Stadt ihre Anstrengungen deutlich intensiviert – und wenn sie von Bund, Land und anderen unterstützt wird. So lässt sich die Debatte im Klimaschutzausschuss des Gemeinderates zum Gutachten des Institutes für Energie- und Umweltforschung (Ifeu) zusammenfassen.Darin haben die Experten geschaut, welche CO2-Ersparnis ein Großteil der Maßnahmen im Klimaschutzaktionsplan der Stadt bringen – mit einem recht ernüchternden Ergebnis: Demnach kann die Stadt ihre Emissionen durch die Vorhaben selbst im besten Fall nur um 14 Prozent senken.

Zwar fehlen dabei alle Maßnahmen, die den Verkehrsbereich betreffen – die wertet das Umwelt- und Prognose-Institut separat aus. Und Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain betonte: "Wir befinden uns auf dem richtigen Weg und tun schon viel. Wir müssen aber noch mehr machen." Doch die meisten Stadträte reagierten enttäuscht auf die Zahlen: "Das Gutachten zeigt leider deutlich, dass Heidelbergs Anstrengungen noch nicht ausreichen", sagte etwa Luitgard Nipp-Stolzenburg (Grüne). "Das ist natürlich ernüchternd, dass wir noch so weit weg davon sind, unsere Ziele zu erreichen", fügte Sören Michelsburg (SPD) hinzu. CDU-Stadtrat Alexander Föhr betonte, dass man den CO2-Ausstoß natürlich weiter senken müsse, die Zahlen jedoch negativer wirkten, als sie seien: Denn einerseits gehe der massive Ausbau der Solarenergie nicht direkt in die Bilanz ein, andererseits sei Heidelberg eine wachsende Stadt. "Schaut man sich die absoluten CO2-Emissionen an, ist die Einsparkurve dadurch natürlich weniger steil." Pro Kopf sind die Emissionen dagegen seit Ende der 80er-Jahre um 30 Prozent reduziert worden, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Für Umweltamtsleiterin Sabine Lachenicht kamen die Ergebnisse des Gutachtens nicht überraschend: "Es war klar, dass wir mit dem Klimaschutzaktionsplan nicht 95 Prozent CO2 einsparen." Doch ähnlich wie Ifeu-Geschäftsführer Lothar Eisenmann (siehe Artikel rechts) betonte sie, dass der Plan zwar ein wichtiger Beitrag zum städtischen Klimaschutz sei, es aber auch weitere Maßnahmen gab und gibt. So habe die Stadt etwa schon einen Großteil der eigenen Gebäude saniert und so den CO2-Ausstoß dort massiv gesenkt – mit der Chapel in der Südstadt sogar bei einem denkmalgeschützten Bau: "Man sieht also, dass es geht."

Doch gerade bei der Sanierung der zahlreichen Altbauten in der Stadt – laut Ifeu der wichtigste Hebel beim Klimaschutz – gebe es gleich mehrere Probleme, so Lachenicht: Einerseits sei rund ein Viertel der Bauten in Heidelberg denkmalgeschützt. Eine energetische Sanierung sei zwar möglich, jedoch sei sie komplizierter und aufwendiger. Hinzu kämen viele Häuser mit mehreren Eigentümern. "Da müssen dann jeweils alle mitziehen", so Lachenicht. Nicht zuletzt mangele es an Fachkräften und Baustoffen – und an der Unterstützung durch höhere politische Ebenen: "Jeder, der in Heidelberg studiert hat, weiß, in welch desolatem Zustand zum Teil die Gebäude der Uni sind", so die Amtsleiterin. Hier müsse das Land deutlich mehr investieren. Außerdem fehle es an flankierenden Bundesgesetzen. "Aber nur, wenn alle mitmachen, können wir unsere Klimaziele erreichen." Das gelte auch für die Unternehmen und Privatpersonen.

Besser sieht es dagegen bei der Umstellung der Fernwärme auf erneuerbare Energien aus, die laut Ifeu ebenfalls eine hohe CO2-Ersparnis bringt: Hier hätten einerseits die Stadtwerke bereits vorgelegt – etwa mit dem Bau eines Holzheizkraftwerkes und des Energiespeichers. Andererseits will die MVV gemeinsam mit der EnBW in der Region die tiefe Geothermie ausbauen (die RNZ berichte).

Dennoch sei klar, dass die Stadt ihre Anstrengungen verstärken müsse: "Wir brauchen keine neuen Maßnahmen", sagte Lachenicht, "aber wir müssen die bestehenden schärfen und schneller umsetzen." Wie das geschehen kann, sollen Verwaltung und Ifeu bis Herbst ausarbeiten: Die Grünen forderten die Stadt auf, bis dahin mitzuteilen, welche Maßnahmen schnell helfen. Die SPD will eine Aufstellung, bei welchem Vorhaben man wie viel Geld pro eingesparter Tonne CO2 investieren muss. Außerdem soll die Verwaltung klären, was nötig ist, damit Heidelberg 2025 und 2030 seine gesetzten Klimaziele erreicht. Die sind derzeit aber noch darauf ausgerichtet, die Stadt bis 2050 klimaneutral zu machen – ein Ziel, das ohnehin überarbeitet werden muss.