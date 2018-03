Heidelberg. (ste) Man kennt sie vor allem vom Hauptbahnhof. Dort sitzen zumeist am Abend grüne Vögel in Kolonien in den Bäumen. Es sind Halsbandsittiche, eine Papageienart, die eigentlich in Afrika und Asien heimisch ist. Seit Mitte der 1970er Jahre siedeln sie in Heidelberg - man vermutet, dass die ersten Exemplare aus einem Gehege geflüchtet sind. Die Tiere fühlen sich wohl am Neckar, gerade am Hauptbahnhof sorgen sie allerdings auch für Ärger, weil ihr Kot die dort abgestellten Fahrräder und Autos verschmutzt. Die RNZ hat bei der Stadtverwaltung nachgefragt und beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die Halsbandsittiche.

Wie viele Tiere leben in Heidelberg? Die Stadt geht von 800 bis 1000 Exemplaren im Stadtgebiet aus. "Da sie sich bereits seit Jahrzehnten erfolgreich vermehren, haben sie sich gut den Witterungsverhältnissen angepasst. Insofern kann man davon ausgehen, dass es einen zwar geringen, aber stetigen Zuwachs gibt", sagt eine Sprecherin der Verwaltung.

Wo im Stadtgebiet sind die Halsbandsittiche zu finden? Bevorzugte Lebensräume sind innerstädtische Bereiche mit großen Bäumen (Friedhöfe, Grünanlagen oder der Zoo). Auch am Philosophenweg sind Halsbandsittiche immer häufiger zu beobachten. Als Brut- und Schlafbäume bevorzugen sie sehr große Bäume, etwa Platanen und Rosskastanien, meist an belebten Plätzen. Tagsüber sind die Tiere in kleineren Gruppen unterwegs. Zum Schlafen treffen sie sich in großen Kolonien.

Tut die Stadtverwaltung etwas gegen die Verschmutzung der Fahrräder und Autos am Hauptbahnhof? Bisher wurde nichts unternommen und es sind auch keine Maßnahmen geplant.

Hat die Population am Hauptbahnhof Auswirkungen auf die Planungen zur Neugestaltung des dortigen Vorplatzes? In den diskutierten Entwürfen sind auch Rasenflächen vorgesehen, auf denen man verweilen soll. Die bisherigen Entwürfe haben sich mit den Beeinträchtigungen, die von den Halsbandsittichen ausgehen, noch nicht beschäftigt. "Eine Lösung dieser Problematik muss im Einklang mit den naturschutzrechtlichen Regelungen gefunden werden", so die Sprecherin. Allerdings steht auch noch nicht fest, wie genau der Bahnhofsvorplatz in Zukunft einmal aussehen wird. Es gab zwar einen Wettbewerb und einen Sieger, im aktuellen Doppelhaushalt ist allerdings kein Geld für das Projekt vorgesehen.

Gibt es Möglichkeiten oder Maßnahmen, die Population in Heidelberg einzudämmen? Derzeit nicht. Die Tierart unterliegt laut Stadt dem allgemeinen Schutz nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Das Bundesamt für Naturschutz stuft die Halsbandsittiche als "etablierte potenziell invasive Art" ein und führt sie in einer Beobachtungsliste. Derzeit geht man aber davon aus, dass die Papageien die heimischen Tierarten nicht gefährden. In Heidelberg ist daher nichts geplant, um sie zu vertreiben. Das war auch in der Vergangenheit so.