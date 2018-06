Von Benjamin Miltner

Heidelberg. Routine? Nein, die stellt sich nicht ein. Zumindest nicht bei mir. Auch bei meinem zwölften Heidelberger SAS-Halbmarathon erlebe ich bereits beim Anbringen der Startnummer den ersten Schweißausbruch. Ich mutiere zum Nervenbündel, noch ehe ich die Startlinie erreiche. Pünktlich um 9.15 Uhr brandet hier Jubel auf, die erste Gruppe düst eilig davon. "Hätte ich statt Kraftkornecke lieber ein Ciabattabrötchen gefrühstückt?", schießt mir während meiner um fünf Minuten verlängerten Wartezeit Nonsens durch den Kopf. Noch ohne Antwort geht es los.

Die Ampel in der Friedrich-Ebert-Anlage steht zwar auf Rot, dennoch gibt es für die gelbe Startgruppe "grünes Licht". Die ersten Starter (in Grün) geben auf der Strecke schon mächtig Gas. Trotz viel Sonne, Wärme und Gedränge: Bergab lässt es sich gut an.

Im Gewimmel fallen Botschaften auf Läuferrücken auf. "Alle drei Sekunden stirbt ein Mensch an Sepsis", regt zum Nachdenken an. Auf der Alten Brücke rennt ein "Karlsruher Lemming". Wider Erwarten springt er nicht in den Neckar. "Entdecke den Kenianer in dir", heißt es bei Kilometer 4. Ob mir das gelingt? Einen Versuch ist es wert. Während ich über Darwins Evolutionstheorie grüble und schon aufgeben will, werde ich fündig - auf der anderen Straßenseite. Der Läufer mit der Startnummer 1 saust mir entgegen. Der muss afrikanische Wurzeln haben, denke ich mir - auch wenn er nicht so aussieht.

"Läuft bei Euch", meint eine Zuschauerin in der Neuenheimer Quinckestraße. Wenig später grölt es vom Balkon "So sehen Sieger aus". Ganz so optimistisch bin ich nicht. Zum Glück gibt’s erst einmal Wasser. Gelber Schaumstoff wird den Läufern entgegengestreckt. Einmal Schwamm drüber, Mund abwischen - weiter!

"RNZ, da geht noch was!", schallt es mir am Fuße des Philosophenwegs entgegen. Recht hat er, aber es gibt da ein Problem: den Anstieg. Erst klingelt eine Kuhglocke, dann überholen mich "Bergziegen" - fühlt sich an wie ein Alm᠆auftrieb. Die vielen Zuschauer leiden mit, feuern umso frenetischer an. Auch hier von Routine keine Spur - von Gänsehaut dagegen schon.

Endlich oben suchen meine Augen Wasser statt Schloss. Ich wechsle kurz die Sportart, werfe den leeren Becher in den Mülleimer und freue mich über zwei Punkte auf meinem Umweltkonto. Jetzt geht es in den Wald. Raus aus der Menschenmasse und der Sonne, rein in die Ruhe und den Schatten. Nach Kilometer 10 flacht die Strecke spürbar ab, der "Fahrtwind" wird stärker, die fast schon unerträgliche Hitze rückt in den Hintergrund. Kilometer 13 und ein paar Zerquetschte: Die Entscheidung mit dem inneren Schweinehund naht, der Anstieg am Kloster in Ziegelhausen. Hunderte Zuschauer peitschen nach vorne, die Strecke verengt sich, fast wie bei der Tour de France: Wahnsinn. Nun schnell noch über die Ziegelhäuser Neckarbrücke und ab zum Schloss-Wolfsbrunnen-Weg.

Eine Dame bietet dort die süßesten Gummibärchen an. Jetzt schon? Lieber doch erst im Ziel. Wie immer zieht sich das letzte Stück zum Schloss und hinunter in die Altstadt wie Kaugummi. Anders als vor zwei Jahren, als man sich vor dem Schneeregen schützen musste, wird jetzt jeder Millimeter Schatten ausgenutzt - wenn nur die Sonne nicht wäre. Endlich auf der Hauptstraße und im Ziel. Dort erklären italienische Läufer ("Bellissima") den Heidelberger Halbmarathon zum schönsten. Stimmt! Falls ich das in meinem Zustand noch richtig verstanden habe ...