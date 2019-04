Von Christoph Ziemer

Heidelberg. Vor einem wichtigen Lauf verbindet erfolgreiche Athleten eine Eigenschaft: Sie schlafen nicht besonders gut. Entscheidend sei allerdings der Schlaf in den Tagen davor, heißt es in der Läuferszene. Eine besonders erfolgreiche Nachtruhe hatten diesmal offenbar die Heidelberger Athleten.

Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren trugen sich zwei Heidelberger zum ersten Mal in die Siegerlisten ein. Vor allem der Erfolg von Lena Wirth war in dieser Deutlichkeit nicht erwartet worden. "Das war der größte Wunsch, den ich hatte", strahlte die Frau, die in der Region viele noch als Lena Berg kennen. Vor zwei Jahren wähnte sich die Ärztin schon einmal fast am Ziel ihrer Träume und wurde auf den allerletzten Metern doch noch von Seriensiegerin Anna Herzberg abgefangen. Daran hatte die Athletin vom TV Schriesheim noch lange zu knabbern.

Für durstige Läufer standen wie immer genug Getränke zur Verfügung. Foto: Weindl

Diesmal aber gab es keine Wiederholung des Traumas. Stattdessen ging der größte Wunsch der Neurologin der Heidelberger Uniklinik in Erfüllung: Der lang ersehnte Traum vom Heimsieg. "Ich wohne hier, habe hier studiert und bin so unheimlich stolz, dass ich das trotz meines Berufes hinbekommen habe", sagte die Siegerin.

Ein Erfolg hat bekanntlich viele Väter. Bei der Erklärung für das Siegesrezept vor der Haustür musste Lena Wirth nicht lange überlegen: "Timo Hoberg hat einen großen Anteil daran", sagte die Athletin, die für ihren Sieg 1:23:20 Stunden benötigte.

Der langjährige Sieger des Altstadtlaufs war von Beginn an Laufpartner und Tempomacher: "Das war für mich ein Geschenk des Himmels", verriet Wirth, die sofort nach dem Start das Tempo verschärfte. "Als ich irgendwann gehört habe, dass mein Vorsprung drei Minuten beträgt, wusste ich, dass man das nicht so einfach aufholen kann."

Nicht einmal Anna Herzberg. Die Seriensiegerin der vergangenen Jahre war als Favoritin an den Neckar gereist. Allerdings kämpfte die Frankfurterin noch mit den Nachwirkungen eines vor wenigen Wochen erfolgten kleineren chirurgischen Eingriffs. Etwas schwerfällig sei ihr Start diesmal gewesen, gab die Managerin der Deutschen Bahn zu: "Ich habe nicht so gut wie gewohnt in den Lauf hineingefunden. Lena sah extrem fit aus und hat sich enorm verändert, da habe ich erst gar keinen Angriff gewagt." Dass Anna Herzberg trotz Handicap mit mehr als fünf Minuten Rückstand dennoch auf Rang zwei landete, spricht nicht gegen ihren Kampfgeist.