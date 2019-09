Die Baustellen am Hauptbahnhof Heidelberg. Archiv-Foto: Rothe

Heidelberg. (RNZ/mare) Es wird wahr: Das Chaos am Heidelberger Hauptbahnhof durch die Großbaustelle soll ein Ende haben. Und zwar wie geplant pünktlich zum Schulstart am Mittwoch, 11. September. Denn wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die Neugestaltung der Haltestelle nahezu komplett abgeschlossen.

Seit Mai 2018 laufen die Arbeiten am Hauptbahnhof und der Kurfürsten-Anlage bis zum Römerkreis. Der Hauptteil der Arbeiten sei nun abgeschlossen, so dass die Haltestelle pünktlich zum Ende der Sommerferien wieder von Straßenbahnen und Bussen angefahren werden kann. Auch der Autoverkehr könne dann in Höhe Hauptbahnhof wieder normal fließen, heißt es seitens der Stadt.

Und so sieht es nun aus: Die Haltestelle Hauptbahnhof wurde direkt an den Bahnhofsvorplatz verlegt. Auf vier statt zwei Gleisen können Busse und Bahnen künftig verkehren. Der Autoverkehr läuft auf drei statt auf vier Fahrspuren nördlich an der Haltestelle vorbei, Radfahrer und Fußgänger profitieren von der Entflechtung der Verkehrsströme und der barrierefreien Gestaltung.

Aber so ganz sind die Arbeiten noch nicht beendet: Bis Dezember 2019 werden unter anderemnoch die Gehwege in der Kurfürsten-Anlage fertiggestellt werden. Bis zum Ende der Arbeiten wird es so auch noch Verkehrsbehinderungen geben.