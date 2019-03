Heidelberg. (tt) Blumen für die Künstler wird es in diesem Jahr beim Heidelberger Frühling nicht geben. Dem diesjährigen Leitgedanken des Musikfestivals - "Wie wollen wir leben?" - folgend, will das Team um Intendant Thorsten Schmidt den Blumenritus durchbrechen und ein Zeichen setzen: Jeder Künstler wird ein Armband der Organisation "4Ocean" erhalten, die pro Armband ein halbes Kilo Plastikmüll aus den Ozeanen fischt. Bei der gestrigen Pressekonferenz im Europäischen Hof vor dem heutigen Festivalbeginn trug Schmidt selbst ein solches Armband und zeigte sich stolz, dass der Frühling so zur Entsorgung von 150 Kilo Plastikmüll aus den Weltmeeren beitrage.

"Wie wollen wir leben?" Um diese Frage ging es auch in den Statements der Unterstützer des Heidelberger Frühlings: "Ich bin froh, dass sich der Heidelberger Frühling dieser Frage widmet - mit Ernsthaftigkeit und dem schönen Mittel der Musik", lobte Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender von MLP. Bernd Scheifele, der Vorstandsvorsitzende von Heidelberg Cement, hielt ein Plädoyer für die Bildung und die freie Gesellschaft, in der jeder selbst entscheiden soll, wie er leben möchte. Für die Vorsitzende des Freundeskreises Heidelberger Frühling, Gabriele von Weizsäcker, steht persönliches Glück und Gesundheit im Vordergrund. Sie verwies vor dem Hintergrund der Frage auf das multimediale Musiktheater "Castor & Pollux" über Liebe und Unsterblichkeit.

"Wir müssen mit der Digitalisierung leben und die Ausbildung dahin bringen, dass die Menschen besser damit umgehen können", ging Michael Kleinemeier, Mitglied im Vorstand der SAP, auf einen weiteren Aspekt ein. Manfred Lautenschläger, Vorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung Heidelberger Frühling, hingegen warnte davor, Veränderungen nur passiv zu beobachten. "Wir müssen Veränderungen steuern", appellierte er.

Wolfgang Marguerre interpretierte die Frage "Wie wollen wir leben?" sehr lokal: "Ich lebe sehr gerne hier in Heidelberg und der Heidelberger Frühling ist eine hervorragende Bereicherung des Kulturlebens", sagte er. Er sei ein Bewunderer des kulturellen Lebens in der Stadt und dankte Oberbürgermeister Eckart Würzner, dass die Stadt dafür die Bedingungen schaffe. "Die Bereitschaft, hier materiell zu helfen, wird von diesem hervorragenden Umfeld geprägt", so Marguerre.

"Musik ist, wie auch der Sport, ein ideales Instrument, um Menschen zusammenzuführen", sagte Würzner. Insofern sei die diesjährige Leitfrage sehr gut gewählt: "Der Heidelberger Frühling führt Menschen zusammen, die bei den Veranstaltungen in den Diskurs eintreten und beim Festival Gemeinsamkeit und Gemeinschaft erleben", lobte Würzner. Das schaffe man, weil es die Unterstützer des Frühlings gebe: "Ohne die Unternehmen und ohne die Persönlichkeiten dahinter würde es dieses Festival nicht geben", sagte der OB. Denn die Stadt wäre finanziell nicht in der Lage, das Festival zu stemmen.