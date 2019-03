So wurde in der ganzen Stadt im Jahr 2018 das Singen gefeiert. Archivfoto: Rothe

Heidelberg. (ani) Die Heidelberger wollen singen - und der "Frühling" macht’s möglich. Am Samstag, 30. März, steigt wieder das Projekt "Heidelberg singt" - mit 47 Konzerten in neun Stadtteilen. Das Publikum hat dann die Qual der Wahl. Die RNZ listet alle Konzerte in der Altstadt (1-23) sowie die in Neuenheim (24-29) in der obigen Karte auf. Unten lesen Sie, was in den anderen Stadtteilen los ist.

Zum Vergrößern die Grafik bitte anklicken.

> Standort 1: 12 Uhr, Altan Schloss, Schlosshof 1: Der Gewinner des Song Contests "Schümelage" singt und spielt Swing & Chanson, Standards und eigene Kompositionen.

> Standort 2: 12 Uhr, Schnookeloch, Haspelgasse 8: "Die Klingende Brücke", Frühling in Europa: Lieder von Hoffnung und Sehnsucht in vielen europäischen Sprachen. Einladung zum Mitsingen!

> Standort 3: 12 Uhr, Atelier für Kunstfotografie, Heiliggeiststraße 25: "Goldkind", ein Klassisches Liedduo, hat auch eigene Jazz-, Soul-, und Pop-Songs im Repertoire.

> Standort 4: 12 Uhr, Café Gundel, Hauptstraße 212: "Tigerayla" präsentiert Pop und Alternative Songs aus eigener Feder.

> Standort 5: 12 bis 16 Uhr, Zum Güldenen Schaf, Hauptstraße 115: "Liederkellner Charly Hanenberg" ist zu Gast - und er serviert Lieder nach Wunsch am Tisch.

> Standort 6: 13 Uhr, Rada Coffee & Rösterei, Untere Straße 21: "Walter Blau" singt akustischen Pop-Liedermacher-Rock.

> Standort 7: 13 Uhr, Cocktail-Café Regie, Theaterstraße 2: "Groovebox-Acoustic-cover" tischt handgemachten Rock, Pop und Blues der 50er und 60er Jahre bis heute auf.

> Standort 8: 13 Uhr, Freie Musikschule Andreas Haberkorn, Friedrich-Ebert-Anlage 26: "Cantuccini" singt Madrigale, Lieder und Chansons von Renaissance bis Pop.

> Standort 9: 13 bis 16 Uhr, Darmstädter Hof Centrum, Fahrtgasse 18: Die "Crazy Crocodiles" kombinieren Beat-, Rock- und Popmusik mit dem Sound der 60er bis 80er Jahre.

> Standort 10: 13 bis 16 Uhr, Galerie Heger & Söhne, Märzgasse 20: "JP Kennedy and Sophie Vardigans", das irische Duo, spielt Traditionals und irische Hits.

> Standort 11: 13 bis 17 Uhr, Theater im Romanischen Keller, Seminarstraße 3: Der Studentenchor Heidelberg bietet zwei Workshops zum Mitmachen mit Musik von Queen und anderer Rockmusik an.

> Standort 12: 14 Uhr, Restaurant "Der kleine Spanier", Obere Neckarstraße 1: "Annika Jayne" singt handgemachte, authentische Songs mit Gefühl - in drei Sprachen.

> Standort 13: 14 Uhr, Kulturbrauerei, Leyergasse 6: "Mannheimer Gesangverein Concordia 1882" hat ein gemischtes Repertoire von Romantik bis James Bond im Gepäck.

> Standort 14: 14 Uhr, Platz vor der Providenzkirche, Karl-Ludwig-Straße 8: Die "PetersSingers Kirchheim" präsentieren pfiffige Songs von Gospels über Spirituals bis zu modernen deutschen Stücken.

> Standort 15: 14 Uhr, Evangelische Studierendengemeinde, Plöck 66: Der "ESG-Chor" singt Ausschnitte aus seinem Best-Of-Programm.

> Standort 16: 14 Uhr, Liederkranz Heidelberg, Bienenstraße 10: "Heidelberger Liederkranz von 1839" heißt das Konzert - mit Liedern zum Hören und Mitsingen,

> Standort 17: 14 Uhr, Theater- und Spielberatung Baden-Württemberg, Bienenstraße 5: Der Gewinner des Song Contests "Schümelage" singt und spielt Swing & Chanson, Standards und eigene Kompositionen.

> Standort 18: 14 Uhr, Der kleine Spanier, Untere Straße 28: Das Frauenvocalensemble "ConAnima" präsentiert geistliche bis weltliche Literatur unterschiedlichster Epochen und Stilrichtungen.

> Standort 19: 14.30 Uhr, Seniorenzentrum Altstadt, Marstallstraße 13: Bei "Goldvogel" treffen romantische Lyrik deutscher Dichter auf melodiöse Eigenkompositionen.

> Standort 20: 15.30 Uhr, Künstlerhaus Herbert A. Jung, Obere Neckarstraße 12: "Walter Blau" spielt Pop-Liedermacher-Rock.

> Standort 21: 16 Uhr, Destille, Untere Straße 16: "BC vs Seiterle präsentiert "Music from elsewhere" - Musik von anderswo.

> Standort 22: 15 Uhr, Montpellier Haus, Kettengasse 19: "Méli-Mélo" hat eine Melange aus vorwiegend französischer Musik und dem einen oder anderen Song in deutscher oder englischer Sprache dabei.

> Standort 23: 15 Uhr, Anatomiegarten, Hauptstraße 49: "Modern United - Sängerbund Rohrbach" hat Klassiker aus Rock, Pop, Jazz, Spiritual und Latin im Repertoire.

> Standort 24: 13 Uhr, Galerie Ostendorff, Brückenstraße 51: "Superfast" spielt eigenen Blues-Rock und bevorzugt die härtere Gangart.

> Standort 25: 13 Uhr, Zum Achter Biergarten, Neuenheimer Landstraße 3a: "Happy Kanak Stars" spielen türkisch-traditionelle Melodien und Hits der letzten 40 Jahre.

> Standort 26: 14 Uhr, Zum Achter Biergarten, Neuenheimer Landstraße 3a: "Hoischämool" bietet Heiteres in (kur-)pfälzer Mundart.

> Standort 27: 14 Uhr, Caffè Auszeit, Werderstraße 23: Die "Happy Kanak Stars" spielen erneut.

> Standort 28: 15 Uhr, Zum Achter Biergarten, Neuenheimer Landstraße 3a: "Liedermacher Georg Grieg" tischt Folk, Rock, Rhythm ‘n’ Blues und Country in Verbindung mit eigensinnigen deutschen Texten auf.

> Standort 29: 15.30 Uhr, Caffè Auszeit, Schulzengasse 11: "Songpoetin Inga Bachmann" ist mit eigenen Liedern mit Gitarre, Ukulele und Beatbox dabei - ein Nachmittag zwischen Liedermacher und Kabarett.

Konzerte in den Stadtteilen

Bergheim

> 10 Uhr und 14 Uhr, Coffee nerd, Rohrbacher Straße 9: „Blueberry Yune“ spielt Blues, Bluegrass und Surf Musik.

> 11.30 Uhr, Institut für Medizinische Psychologie, Bergheimerstraße 20: Die „Hendsemer Krischer“ haben Songs aus dem Programm „Bereit für‘s All“ dabei.

Weststadt

> 11.30 Uhr, Seniorenzentrum, Dantestraße 7: Frauenensemble „ConAnima“ spielt geistliche bis weltliche Literatur.

> 12 bis 14 Uhr, Willi, Wilhelmsplatz: „Silke & Torsten“: Stimme trifft auf Gitarre.

> 12 und 13 Uhr, Kunstraum Vincke-Liepmann, Häusserstraße 25: „Singer-Songwriterin Kira Ludlow“ singt und spielt eigene Songs.

> 12.15 Uhr, Institut für Medizinische Psychologie, Bergheimerstraße 20: „Birgit Ric und Sabine Dietenberger“ spielen aus dem Chansonprogramm „Halt‘ mich...“.

> 13 bis 16 Uhr, Leonardo Hotel, Bergheimerstraße 63: „Suitcase of Grace” spielt Songs von Tom Waits, The Cure, oder Bruce Springsteen – in eigenständigen Folk-Rock-Versionen.

> 13.15 Uhr, Seniorenzentrum, Dantestraße 7: Das Musik-Kabarett-Duo „Liederträchtig“ präsentiert Musik und Texte aus eigener Feder.

> 14.30 Uhr, Seniorenzentrum, Dantestraße 7: „Singen kennt kein Alter – Sing Dich fit!“: Das Motto ist Programm.

> 14.30 Uhr, Star Inn Hotel & Suites Premium, Lobby, Speyerer Straße 9: „Clarissa Müller“ singt Jazz- und Chanson-Standards, begleitet von Piano und Bass.

> 17 Uhr, Stadtresidenz, Poststraße 11-13: Offenes Singen mit dem „Bachchor“.

Kirchheim

> 15.30 Uhr, Treff am Turm, Franz-Kruckenberg-Straße 54: Das „Quartiersorchester“ spielt Frühlingslieder, Evergreens und Schlager zum Mitsingen und Zuhören.

Rohrbach

> 16 Uhr, Agaplesion Bethanien Lindenhof, Franz-Kruckenberg-Straße 2: Der „LogoChor“ singt a-cappella.

Handschuhsheim

> 10 Uhr, Tischlein deck dich, Mühltalstraße 17: Der Gewinner des Song Contests „Schümelage“ spielt.

> 13 bis 16 Uhr, Bett und Couch, Kriegsstraße 25: Die „Burning Candles spielen eigene Folkrocksongs und Covers.

Pfaffengrund

> 14 bis 16 Uhr, Bäckerei Görtz, Eppelheimer Straße 74/1: „Lydia & Takoda“ spielen Musik von den 70ern bis heute.

Bahnstadt

> 15 Uhr, Tankturm, Eppelheimer Straße 46: Das Ensemble „Tunverwandte“ spielt den Friedenskanon.

> 16.30 Uhr, Alge Bistro, Gadamerplatz 1-4: Preisverleihung des Song Contest „Schümelage“.