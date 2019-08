Von Marie Böhm

Heidelberg. Mit Einsamkeit haben viele schon einmal persönlich Bekanntschaft gemacht. Dabei ist es ganz egal, wie alt man ist oder wo man herkommt: Einsamkeit kann jeden treffen. "Man würde erwarten, dass nur alte Leute unter Einsamkeit leiden. Aber eigentlich ist es ein Problem, das die ganze Gesellschaft betrifft", erklärt Stina Wagner.

Die Psychologin leitete lange eine Gruppentherapie zu dem Thema "Einsamkeit bewältigen" und ist damit eine Expertin auf dem Gebiet. Aus diesem Grund wurde sie auch angesprochen, sich für einen Film interviewen zu lassen. Der Titel: "Einsamkeit in Heidelberg - Erfahrungen des Alleinseins".

Die Autoren des Films, Elena Schween, Johannes Cop und Julika Winterstein, studieren Ethnologie an der Universität Heidelberg. Im Rahmen der fünften Ethnografischen Filmschau haben die drei Studenten auch mit Besuchern und Besucherinnen des Seniorenzentrums Rohrbach für den Film Interviews geführt.

Eine Filmvorführung fand jetzt im Seniorenzentrum Rohrbach statt. Dabei hatten die Senioren die Chance, Fragen zu stellen und bei Kaffee und Kuchen ihre eigene Meinung abzugeben. "Gerade diese Kommentare sind wichtig für uns", meint Schween: "Es ist eine Sache, sich die Resonanz vorzustellen. Tatsächlich eine Rückmeldung zu bekommen, ist etwas ganz anderes."

Die Anwesenden sind jedenfalls begeistert: "Es ist so schön, wenn sich jüngere Menschen für Themen interessieren, die uns so stark betreffen", erzählt zum Beispiel Inge Gmünd. "Das gibt uns einfach noch einmal eine andere Wertschätzung." Einsamkeit sei ein generationenverbindendes Problem, was in dem Film ja auch betont werde. "Es ist auch toll, dass hier klar wird: Alleinsein ist nicht gleich Einsamkeit. Und wer einsam ist, ist nicht immer auch allein. Das haben sie wirklich gut dargestellt", wirft ein anderer Senior ein. Einsamkeit sei eben ein Spektrum und nicht gleich so furchtbar, wie man denken könnte.

Bei der Darstellung dieser Unterschiede war besonders der Schnitt wichtig, wie Schween erzählt: "Wir haben versucht, möglichst respektvoll mit den Aussagen umzugehen. Wir wollten eben kein verzerrtes Bild von den Erfahrungen und Gefühlen der Interviewten geben. Im Gegenteil, wir haben versucht, die Lage genau so zu zeigen, wie sie ist: Einsamkeit nicht nur in Deutschland, sondern gerade in Heidelberg. Das Problem haben nämlich auch viele Leute hier. Quasi direkt vor der eigenen Haustür."

Die Idee zu diesem Thema hatte ursprünglich Julika Winterstein, wie Cop erzählt: "Wir saßen in einem Restaurant und uns sind die vielen Menschen aufgefallen, die allein an einem Tisch saßen. Ganz allein, umgeben von anderen. Da haben wir uns gefragt: Wie kann das überhaupt passieren? Wie können Menschen so in der Einsamkeit versinken?"

So stand das Thema des Films fest. Nur Menschen für die Interviews haben noch gefehlt. "Die Zusammenarbeit mit den Senioren hier war ein echter Glücksfall", sagt Cop. "Wir haben aber auch andere Leute in unterschiedlichen Altersgruppen interviewt. Insgesamt hatten wir dann mehr als fünf Stunden Rohmaterial. Leider konnten wir nicht alles davon unterbringen." Schließlich war der Film in seiner endgültigen Fassung gerade einmal eine halbe Stunde lang. "Die gesammelten Erfahrungen werden wir aber nie vergessen. Das ist kostbar für uns."

Besonders interessant war die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Gruppen im Seniorenzentrum, meint er. Im Rohrbacher Zentrum werden neben einem Lauftreff auch verschiedene Aktivitäten zum Treffen und Kontakte knüpfen angeboten. So auch ein Tee-Treff speziell für Frauen aus der Türkei. Viele von ihnen sind allein, die Kinder erwachsen und die meisten von ihnen Witwen. "Die Männer sterben so früh", lacht eine Frau im Film: "Und dann ist man schnell ganz allein." Um die Einsamkeit zu vertreiben, treffen sich die Damen deswegen zu warmen Getränken und Unterhaltung im Zentrum.

Auch gerne angenommen wird die "Smartphone-Sprechstunde", in der Senioren den Umgang mit Sozialen Medien lernen können. "Eigentlich bin ich erst durch diese Gruppe drauf gekommen. Aber jetzt bin ich froh, dass ich WhatsApp habe. Besonders, wenn meine Familie mir an Weihnachten oder im Urlaub Bilder und Videos schickt. Dann fühle ich mich gleich ganz warm", lächelt eine der Teilnehmerinnen.

Aber nicht alle haben solche Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen. "Gerade deswegen haben wir ja dieses Thema gewählt", so Cop. "Es soll eine Ermutigung sein, sich mehr nach Mitmenschen umzusehen. Da ist es egal, wer man ist. Im eigenen Umfeld sind immer Menschen, die unter Einsamkeit leiden." Das findet auch Schween: "Es ist gut, das Thema zur Sprache zu bringen. Es gibt so ein Tabu, Einsamkeit anzusprechen. Man muss aber über Probleme sprechen, um sie lösen zu können."