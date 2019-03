Von Micha Hörnle

Heidelberg. Zugegeben, so richtig imposant sieht das noch nicht aus, was einmal die neue Landmarke für den Stadtteil Pfaffengrund und das Symbol der Heidelberger Energiewende werden soll: Aber der neue 10 Millionen Euro teure Energiespeicher an der Eppelheimer Straße ist zumindest im Rohbau fertig - und bis zum Donnerstag kann er zwischen 12 und 17 Uhr von den Bürgern bei einem "Tag der offenen Baustelle" besichtigt werden.

Der Turm erinnert in gewisser Weise an den alten Gaskessel, der an Ort und Stelle von 1949 bis 1986 stand, der bald den Spitznamen "Dicker Bergmaier" erhielt, benannt nach dem damaligen Chef der Stadtwerke, Fritz Bergmaier (1891 bis 1961). Der Gaskessel war allerdings 20 Meter höher, als es der Energiespeicher sein wird, wenn er Mitte 2020 fertig sein wird. Die 40 Meter an Eisenplatten, die man jetzt schon sieht, sind der eigentliche Speicher. Obendrauf kommen noch 15 Meter an weiteren Aufbauten samt Restaurant.

Das neue Gebäude funktioniert im Grunde wie eine gewaltige Thermoskanne. "Die größte und teuerste Thermoskanne Heidelbergs", sagte Stadtwerkechef Rudolf Irmscher am Montagabend. Der Turm speichert warmes Wasser in einem Zwei-Zonen-Verfahren: Die unteren 25 Meter werden mit 115 Grad heißem Fernwärmewasser gefüllt. Insgesamt 12,8 Millionen Liter. In die restlichen 15 Meter (7,2 Millionen Liter) kommt kaltes Wasser: Dies soll genügend Druck schaffen, damit die heiße Flüssigkeit drunter nicht verdampft. Der Grundgedanke ist: Hier soll Energie oder vielmehr Wärme gespeichert werden.

Das gilt als eine der Schlüsseltechnologien bei der bundesweiten Energiewende, die auch in Heidelberg in Angriff genommen wurde: Das eine ist, erneuerbare Energien zu produzieren, das andere diese auch zu "lagern", wenn sie mal nicht gebraucht werden. "Die wirtschaftlichste Lösung, Energie zu speichern, ist warmes Wasser. Im Grunde könnte man denselben Effekt auch mit sehr vielen Batterien erreichen, aber das wäre sehr teuer", erklärte Michael Teigeler von der Netze-Abteilung der Stadtwerke.

Mit dem neuen Turm wird also die Energiewende um einiges flexibler, zumal auch in Heidelberg der Anteil der erneuerbaren Energien rasch anwachsen soll: Bei der Wärme liegen sie schon bei 20 Prozent, in zehn Jahren sollen es 30 Prozent sein. Einen wichtigen Beitrag dazu lieferte das Holzheizkraftwerk auf demselben Gelände, das im Juli 2013 in Betrieb genommen wurde.

Auch wenn die Idee eines solchen Gebäudes in Heidelberg neu ist, gibt es in Deutschland bereits neun davon: Der mit 75 Metern höchste Energiespeicher steht in Nürnberg. Der größte mit einem Volumen von 50 Millionen Litern in Halle an der Saale. Heidelberg wäre mit 55 Metern und 20 Millionen Litern Wasser eher im Mittelfeld. "Wir werden hier bald zwar nicht den höchsten oder den größten Wärmespeicher haben, aber sicherlich den schönsten", versprach Teigeler.

So rostig-braun wie jetzt wird der Turm nicht mehr lange bleiben: Er bekommt zunächst eine blaue Hülle - die genaue Bezeichnung lautet RAL 5023 "Fernblau" -, über die dann ein zweites Netz voller kleiner Plättchen gezogen wird, in dem Sonne und Wind spielen sollen. Deswegen ist sich auch Baubürgermeister Jürgen Odszuck sicher, dass das Gesamtkunstwerk ein "Hingucker" wird, dessen Architektur "bundesweit für Aufsehen sorgt" und mit dem der Stadtteil Pfaffengrund, gerade rechtzeitig zu dessen 100. Jubiläum 2020, "eine enorme Strahlkraft" entwickelt.

Der Turm ist ein technisches und ästhetisches Bauwerk und das fünfthöchste der Stadt. Er ist höher als der blaue SRH-Turm, die Print Media Academy oder der Menglerbau. Zudem ist er auch ein Bauwerk für alle Bürger: Auf dem Dach gibt es eine begehbare Terrasse mit Gastronomie und Lounge. "Ein Veranstaltungsort, von dem aus man über die ganze Stadt blicken kann", schwärmte Baubürgermeister Odszuck. "Wir suchen gerade nach Betreibern für das Restaurant", verriet Teigeler bei einer ersten Besichtigung mit geladenen Gästen der RNZ. Die durften dann, wie auch ab dem heutigen Dienstag alle Besucher, im Inneren des Speichers Platz nehmen, um sich eine imposante Lasershow anzuschauen.

Am Montagabend sang auch die A-capella-Gruppe "Slixs", deren Klänge aufgezeichnet wurden und nun in Dauerschleife abgespielt werden. Den Besuchern verspricht Stadtwerkechef Irmscher "eine Baustelle, wie man sie nie wieder sehen wird". Noch im April werden die 20 Millionen Liter Wasser hineingepumpt. Das soll sechs Wochen lang, bis Mai, dauern.

Info: "Tag der offenen Baustelle" von Dienstag, 26. März, bis Donnerstag, 28. März, jeweils von 12 bis 17 Uhr (Eingang Eppelheimer Straße 64, bitte festes Schuhwerk mitbringen); im Inneren des Energiespeichers gibt es eine Laser- und Klangshow (Eintritt frei).