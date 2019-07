Heidelberg. (Kaz) Laut schallten am Samstagvormittag die Geräusche der Trommler durchs Neckartal, die beim Drachenboot-Cup den Takt vorgaben. Genau das scheint Anwohner des Neckarufers genervt zu haben. Bis zum frühen Nachmittag bekam Bürgermeister Wolfgang Erichson jedenfalls um die 35 E-Mails bezüglich "Ruhestörung", wie er die RNZ wissen ließ. Zum 14. Mal richtete der Wassersportclub 1931 Heidelberg-Neuenheim (WSC) den Drachenboot-Cup aus.

Der Vorsitzende Jan Schlegel freute sich über 39 Mannschaften auf der Teilnehmerliste. Firmen und Freizeitgruppen traten unter dem Motto "An die Paddel, fertig los!" in vier Kategorien gegeneinander an. Erstmals gab es eine Wertung nur für Frauen, in der Kategorie "Lady Fun" waren die "Kanalratten" dann schneller am Ziel als die "Ladykracher". Sechs Boote starteten als "Semi-Profis", dabei war das Team "Geographic Hazards" am schnellsten. Das Team "Essity-Dragons" landete im Wettstreit gegen sieben weitere Boote auf Platz eins. Die Kategorie "Fun Mix" stellte mit 23 Drachenbooten die größte Gruppe, in der sich die "ISSW-Dragons" auf Platz eins kämpften.

Für den Cup waren die Wetterbedingungen einfach wunderbar. "Hier auf der Neckarwiese kann man’s aushalten", so eine Besucherin, die gekommen war, um ihre Freundin und deren Kollegen vom Ufer aus anzufeuern.

Drachenbootfahren hat in China eine über 2000 Jahre alte Tradition, die erst vor drei Jahrzehnten nach Deutschland schwappte - aber direkt das Zeug zur Trendsportart hatte. "Hackteufel" nennt sich das Drachenboot-Team des WSC. Die Kanuten des Vereins hatten das Potenzial der Sportart offenbar als erste erkannt - und zwar auch und gerade für Freizeitsportler.

Im Drachenboot würden schließlich unterschiedlichste Menschen aufeinandertreffen, die in kürzester Zeit ein "Wir-Gefühl" entwickelten, schreibt die WSC-Drachenboot-Wartin Cordula Buse im Programmheft zum Cup. Immer freitags ab 18 Uhr bietet der Verein "Paddeln mit Schlossblick".