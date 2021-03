Von Steffen Blatt

Heidelberg. Niklas Schenck ist in Heidelberg geboren und aufgewachsen, seine journalistische Laufbahn begann er als freier Mitarbeiter bei der RNZ. Mittlerweile ist er Dokumentarfilmer und hat zusammen mit seiner Frau Ronja von Wurmb-Seibel im vergangenen Jahr den Film "Wir sind jetzt hier" vorgelegt. Darin berichten junge Geflüchtete von ihrem Ankommen in Deutschland.

Herr Schenck, wie ist die Idee zum Film "Wir sind jetzt hier" entstanden?

Das war vor allem die Erfahrung, die wir mit unserem Pflegesohn Hasib Azizi gemacht haben. Wir haben ihn in Afghanistan kennengelernt, wo wir 2013 und 2014 gelebt haben und ihn auf den letzten Metern seiner Flucht nach Deutschland unterstützt. Als er 2015 als 16-Jähriger ankam, haben wir ihn bei uns in Hamburg aufgenommen. Im Frühjahr 2020 hat er uns eröffnet, dass er ausziehen und auf eigenen Füßen stehen möchte. Damit hat sich für uns als Familie ein Kreis geschlossen. Und wir haben festgestellt, dass sich unsere Erfahrung mit ihm so überhaupt nicht deckt mit dem, was in vielen Medien mit dem Bild von jungen männlichen Geflüchteten transportiert wird. So kam die Idee auf, sieben junge Männer selbst erzählen zu lassen, was sie erlebt haben.

Wie wurden Sie zu Hasibs Pflegeeltern?

Als er in Deutschland ankam, wurde er zunächst in Hamburg in einem Lager untergebracht, was sehr belastend für ihn war. Er konnte kaum schlafen mit zehn Leuten in einem Zimmer und war immer völlig fertig, wenn er uns am Wochenende besucht hat. Wir haben schließlich die Vormundschaft übernommen, damit wir ihn bei Behördengängen unterstützen konnten. Dass wir ihn komplett zu uns nehmen, war in Hamburg nicht vorgesehen. Wir haben es einfach getan und danach neun Monate gebraucht, bis das Jugendamt uns offiziell als Pflegeeltern anerkannt hat.

Wir sind jetzt hier - TRAILER from Niklas Schenck on Vimeo.

In Ihrem Film sind nur junge Männer zu sehen. Warum?

Wir haben sehr deutlich wahrgenommen, dass alleinstehende, junge geflüchtete Männer die Projektionsfläche für viel Hass und Propaganda waren und gleichzeitig für viele Ängste in Teilen der Bevölkerung – sogar bei Menschen, die Geflüchteten gegenüber wohlwollend eingestellt waren. Dem wollten wir etwas entgegensetzen. Denn die jungen Männer spüren diese Vorbehalte sehr deutlich, auch schon, bevor sie die deutsche Sprache beherrschen. Sie merken, dass sie anders gesehen werden, dass man ihnen feindseliger gegenübertritt. Hasib wurde allein aufgrund seines Aussehens auf der Straße angesprochen und fertiggemacht und viele Dutzende Male verdachtsunabhängig von der Polizei kontrolliert – und er hat natürlich gemerkt, dass wir nie kontrolliert wurden.

Haben Sie durch die persönliche Erfahrung selbst noch dazulernen müssen, was die Situation für junge männliche Geflüchtete in Deutschland angeht?

Ich war als Nicht-Betroffener glaube ich typisch in der Haltung, dass Rassismus kein flächendeckendes Problem sei. Bei Lehrerinnen und Lehrern haben wir dann die Haltung erlebt, dass junge Geflüchtete ohnehin nicht mehr schaffen können als den Hauptschulabschluss. Damit nimmt man ihnen die individuelle Freiheit, selbst zu entscheiden, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Hasib wollte Groß- und Einzelhandelskaufmann werden, dafür brauchte er einen Realschulabschluss. Das hat er geschafft, zusammen mit zwei weiteren Protagonisten aus dem Film und anderen aus seiner Klasse.

Wie kann Ihr Film dazu beitragen, diese Vorurteile und Klischees abzubauen?

Hintergrund > Niklas Schenck ist ein mehrfach ausgezeichneter Dokumentarfilmer und investigativer Reporter. Er wurde 1983 in Heidelberg geboren und ist im Stadtteil Kirchheim aufgewachsen. Bis zu seinem 14. Lebensjahr lebte er in der Stadt, danach zog die Familie auf die Schwäbische Alb. Zum Studium [+] Lesen Sie mehr > Niklas Schenck ist ein mehrfach ausgezeichneter Dokumentarfilmer und investigativer Reporter. Er wurde 1983 in Heidelberg geboren und ist im Stadtteil Kirchheim aufgewachsen. Bis zu seinem 14. Lebensjahr lebte er in der Stadt, danach zog die Familie auf die Schwäbische Alb. Zum Studium der Geografie, Umweltgeochemie und Umweltökonomie kam er nach Heidelberg zurück. Er war Leistungsturner bei der Kunstturngemeinschaft (KTG) und begann seine journalistische Laufbahn bei der Rhein-Neckar-Zeitung. Später arbeitete er als freier Journalist für verschiedene Medien und machte eine Ausbildung an der renommierten Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. Über die "Panorama"-Redaktion des Norddeutschen Rundfunks kam er zum Film. Für seine investigativen Recherchen wurde er mit dem Axel-Springer-Preis (2010) und dem Wächterpreis der Tagespresse (2012) ausgezeichnet, weitere Produktionen waren für den Grimmepreis und den Emmy nominiert. Mit seiner Frau Ronja von Wurmb-Seibel lebte er 2014 für ein Jahr in Kabul, daraus entstand ihr gemeinsamer Kino-Dokumentarfilm "True Warriors" (2017). Im vergangenen Jahr erschien ihr zweiter Film "Wir sind jetzt hier". Das Paar lebt auf dem Land in der Nähe von München. (ste)

Menschen, die Zweifel oder Ängste haben, ändern ihre Meinung oder Haltung nicht durch das richtige Argument, sondern nur durch direkten Kontakt. Wenn sie sich das nicht trauen oder wenn sich das für sie nicht ergibt, kann unser Film – wenn er diese Menschen erreicht, was nicht einfach ist – der beste Ersatz sein. Denn wir schaffen diesen Kontakt, indem die Protagonisten direkt in die Kamera sprechen. Durch den einfarbigen Hintergrund konzentrieren wir uns nur auf die Person, auf den Menschen, und es entsteht eine gewisse Vertrautheit

Welche Erzählungen haben Sie beim Drehen besonders berührt?

Da gab es mehrere. Sicher gehört die Szene dazu, in der Hasib eine dreitägige Waffenruhe in Afghanistan beschreibt und wie aufgeregt er war. Er hat sofort Pläne gemacht und geträumt, was er dort machen kann, wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat. Da war eine unglaubliche Energie zu spüren, wir haben das damals in Hamburg und bei Freunden in Kabul mitbekommen. Nach drei Tagen ging der Krieg aber wieder weiter, und alle waren desillusioniert.

Mit welchen Hürden und Schwierigkeiten haben junge Geflüchtete in Deutschland zu kämpfen?

Wir haben das exemplarisch bei Hasib erlebt: Er kam mit einer unglaublichen Energie hierher. Auf seiner gefährlichen Reise hatte er gemerkt, dass seine eigene Initiative ihn weiterbringt, immer ins nächste Land. Unterwegs hat er sich ein GPS-Gerät besorgt, anstatt noch einen Schmuggler zu bezahlen und damit sich und noch eine Familie über die ungarische Grenze gelotst. Die erste Erfahrung, die er in Deutschland machte, war: Von meiner Initiative hängt hier gar nichts ab. Egal, wie viel ich gebe, ich laufe wie gegen eine Wand. Bis mein Verfahren geklärt ist, darf ich nicht arbeiten, ich darf nicht in die Schule und als Afghane auch keinen Sprachkurs machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass mein Antrag bewilligt wird, nur bei etwa 50 Prozent liegt.

Was müsste sich ändern?

Wir brauchen Verfahren, bei denen Menschen ihren Fall schon im Heimat- oder einem Transitland vortragen dürfen, und dann sicher hierher reisen können, wenn ihre Fluchtgründe anerkannt werden. Damit fällt die lebensgefährliche Fahrt über das Meer weg, und sie wissen, dass sie gleich durchstarten können, wenn sie hier sind. Von den sieben Menschen im Film sind sechs auf irregulären Wegen nach Deutschland gekommen. Sie haben ihr Leben riskiert, sind selbst fast gestorben und haben andere Menschen sterben sehen. Sie sind festgehalten, gekidnappt und gefoltert worden. Das erzählen wir im Film nicht, aber es ist Teil ihrer Geschichte. Allen ist hier Schutz zugesprochen worden – aber damit das geprüft wird, mussten sie irregulär herkommen. Diesen Widerspruch müssen wir auflösen.

Wie könnte das gehen?

Ein Weg könnten Resettlement-Programme sein, bei denen sich Paten melden können, die für die Geflüchteten bürgen, die über das Programm ins Land kommen und sie unterstützen. Das können Kirchengemeinden sein, Unternehmen oder ein Kreis von Privatpersonen. In Kanada ist das in einer Größenordnung von 0,05 Prozent der Bevölkerung pro Jahr möglich, das sind dort 20.000 Personen. Auf Deutschland gerechnet wären das 42.000 Menschen im Jahr, die sicher hierher kommen könnten. US-Präsident Joe Biden will das dortige Programm von null wieder auf 125.000 Menschen pro Jahr hochfahren. Deutschland könnte mit diesen Ländern eine Achse bilden.

Info: Am Dienstag, 23. März, zeigt das Landesbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung den Film in einem Zoom-Meeting. Beim anschließenden Gespräch stehen Niklas Schenck, Ronja von Wurmb-Seibel und Azim Fakhri, einer der Protagonisten, für Fragen zur Verfügung. Beginn ist um 19 Uhr, Anmeldung unter: www.fes.de/lnk/film251812. Informationen zum Film und zu weiteren Terminen gibt es unter www.fes.de/wirsindjetzthier. Anfragen zu Aufführungen per E-Mail an: schenck.niklas@gmail.com.