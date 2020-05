Rappelvoll ist es an guten Tagen in der Destille. Auf dem Weg zur Toilette kommen sich die Gäste näher. Laut Altstadt-Wirt Dieter Stendel entstanden aus solchen Begegnungen schon hundert Hochzeiten. Foto: Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Reinhold Zundel war als Oberbürgermeister gerade vier Jahre im Amt und in der Unteren Straße gab es noch Gehwege, als in der Destille das erste Altbier über den Tresen ging. Jetzt, im Mai des Corona-Jahres 2020, wurde die urige Kneipe mit der dunklen Holzvertäfelung, dem alten Dielenboden und dem abgesägten Baum hinter der Theke 50 Jahre alt. Der Wirt heißt auch nach einem halben Jahrhundert immer noch Dieter Stendel. Er sagt von sich selbst, dass er und Michael "Michel" Markert von der gegenüberliegenden "Sonderbar" die letzten beiden Dinosaurier der Altstadt seien. Die Destille, das sollte 1970 eine richtige Stammkneipe werden. "Wo sich Wirt und Gast kennen, und wo man auch mal einen Deckel machen kann", sagt Stendel. Und diese Stammkneipe ist sie bis heute geblieben.

"Eintritt strengstens erlaubt", steht auf einem Schild über der kreativ gestalteten Eingangstür. Wie bei so vielen Details in der Destille hat der Künstler Kalle, der mit bürgerlichem Namen Norbert Steinbrech hieß, hier seine bleibenden Spuren hinterlassen. Das Logo mit dem Baum stammt ebenso von ihm wie der Backgammon-Tisch und die Bilder der Dauerausstellung im Gastraum. Für Kalle war die Kneipe sein zweites Wohn- und Arbeitszimmer. Der Künstler mit dem Zigarillo an der Zigarettenspitze kam fast täglich in die Destille – bis er 2011 im Alter von nur 63 Jahren an einer Lungenembolie starb. Noch heute zapft sich Geschäftsführerin Christine Hartmann an jedem 1. Dezember, Kalles Geburtstag, ein kleines Altbier und trinkt auf sein Wohl. Es war sein Lieblingsgetränk.

Christine Hartmann, Dieter und Jutta Stendel (v.l.) vor dem Eingang zu ihrer Destille. Fotos: Rothe

Unter den Stammgästen der Destille waren immer auch Künstler – Maler, Schriftsteller und Musiker. Und das hat auch etwas mit Eckhard "Pio" Piotrowski zu tun, der über lange 34 Jahre die Seele der Stammkneipe war. Selbst Künstler und Sammler, hatte er gute Kontakte in die Szene und holte viele Ausstellungen in die Destille. Unter seiner Ägide fing auch Christine Hartmann in dem Lokal an – und das ist jetzt auch schon 29 Jahre her. "Damals", lacht Hartmann, "galt noch Pios Gesetz." Unter keinen Umständen durften zwei Frauen in einer Schicht arbeiten. Doch die junge Frau hat sich in der Männerwelt durchgesetzt. Auf langes Bitten und Drängeln bekam sie irgendwann zusammen mit einer Freundin den Dienstagabend in der Destille. Bis zu diesem Zeitpunkt war es der Wochentag mit dem geringsten Umsatz. Doch Hartmann machte Schluss mit griechischer Musik und Reinhard Mey und drückte der Destille ihren Stempel auf. Bis heute ist der Dienstag einer der bestbesuchten Tage in der Kult-Kneipe.

Coronabedingt ist die Destille derzeit geschlossen. Auf einem Tisch und dem Tresen haben Dieter Stendel und seine Frau Jutta mit Christine Hartmann den Inhalt von zwei großen Kartons ausgebreitet – Erinnerungsstücke an die lange Geschichte der Kneipe: Darunter der Band "Liebe und Tod vor allem" mit "Destille-Gedichten" von Theo Stemmler und Fotos von "Pio", eines davon ist dem Blues-Sänger Lee Reed gewidmet. Auch einer der illustren Stammgäste, der 1985 viel zu früh starb. Aber auch etliche RNZ-Artikel, alte Fotos von den Fußballturnieren in den 80ern, als die Altstadt-Wirte gegeneinander antraten, finden sich in dem Fundus. "Man hätte das alles aufschreiben müssen", sagt Stendel. Die Anekdoten würden ganze Romane füllen.

Allein die Vorgeschichte, wie Dieter Stendel Altstadt-Wirt wurde, wäre solch ein Roman wert. Es war 1969, der 28-Jährige hatte gerade zwölf Jahre in der Bundeswehr absolviert, davon viereinhalb Jahre an der Pariser Botschaft, als ihn ein alter Bekannter aus der Anfangszeit beim Militär kontaktierte. Er habe da eine gute Geldanlage, versprach er: eine Kneipe in der Unteren Straße. Stendel könne stiller Teilhaber werden. Und so machten die beiden die "Pinte" auf, die heutige Sonderbar. Doch nur ein paar Monate später brannte Stendels Bekannter mit der Kasse und seinen gesamten Ersparnissen durch. Und Stendel selbst entschied, seine geplante Karriere beim Auswärtigen Amt aufzugeben. "Wer nichts wird, wird Wirt", lacht er heute darüber. Wobei Nichts sehr untertrieben ist: Als ein Jahr später gegenüber der "Pinte" das Lebensmittelgeschäft aufgegeben wurde, machte Stendel die Destille daraus, 1974 folgte ein Ableger in Mannheim. Irgendwann waren es fünf Kneipen und zwei Diskotheken. Behalten hat er nur die Destille. Sie ist seine Lieblingskneipe, auch wegen ihres runden Tresens, der komplett aus einem Baum, einer riesigen Steinakazie, hergestellt wurde. "Wir haben sie aus einem Sägewerk", erinnert sich der Wirt. Dicht gedrängt können die Gäste dank dieser Konstruktion rund um die Bar sitzen. "So kann man von beiden Seiten flirten", lacht Stendel. Wobei die meisten Liaisons tatsächlich auf dem Weg zum Klo entstünden – an der Engstelle, zwischen Theke und Tischen, wo man leicht Körperkontakt aufbauen kann. "Wir hatten schon unsere 100. Hochzeit nach solchen Begegnungen", prahlt Stendel. Immer wieder kämen Paare vorbei, die sich als Studenten in der Destille kennengelernt hätten.

Jutta und Dieter Stendel, 1971 in der Destille. Die Lampen damals waren aus Blumentöpfen gefertigt. Sie stammten aus dem frisch eröffneten Bauhaus. Foto: privat

Eine, die Dieter Stendel in all dieser bewegten Zeit begleitet hat, ist seine Frau Jutta. Sie wohnte 1969 in Mannheim, im selben Haus, in dem sein unzuverlässiger Geschäftspartner lebte. Eines Tages sperrte sie sich aus ihrem Appartement aus und im Treppenhaus begegnete ihr ein adretter Mann im Jackett und mit Krawatte. Ob er ihr helfen könne, fragte er. Er konnte – indem er waghalsig über zwei Balkone in ihre Wohnung einstieg und ihr von innen die Türe öffnete. "Als ehemaliger Bundeswehrsoldat war ich fit wie ein Turnschuh", lacht Stendel, als er diese Anekdote erzählt. "Seitdem sind wir zusammen", sagt seine Frau Jutta: "Wobei, ich bin auch vier Mal ausgezogen." Erst 1997 hat das Paar geheiratet – in Las Vegas.

Auch Jutta Stendel liebt die Destille und ihre Gäste. Das Netzwerk, das die beiden mit dieser Kneipe aufgebaut haben, hat ihr auch persönlich geholfen. Dank des guten Kontakts zu Ärzten lag sie nur kurze Zeit nach ihrer Brustkrebsdiagnose unter dem Messer. Und auch nach fünf Jahrzehnten an der Seite eines Altstadt-Wirts gehört sie noch lange nicht zum alten Eisen. "Ich bin eine Bank-Tänzerin", sagt sie. Für kurze Zeit dachte sie einmal, dass wenn zu später Stunde die Gäste auf den Tischen und den Bänken tanzen, sich dies für sie nicht mehr gehöre. Inzwischen macht sie wieder mit.

Friedlich sei die Altstadt inzwischen geworden, sagt Stendel. In seiner Anfangszeit habe man sich schon einmal wehren müssen – "deshalb habe ich Karate gelernt und es bis zum braunen Gürtel gebracht". Sogar einen Baseball-Schläger legte er sich in der Anfangszeit zu, gebraucht habe er ihn nie. Heutzutage könnten junge Frauen ohnehin völlig unbehelligt durch die Untere Straße ziehen, ist Stendel überzeugt. Jede Kneipe hat Türsteher, sie seien gut untereinander vernetzt. Wenn jemand Ärger machen will, wissen schnell alle Bescheid. Die Schlägertrupps der 70er? Sind längst Schnee von gestern.

Leider sei es inzwischen in der Altstadt aber zu ruhig, sagt Stendel. Das liege auch am Sperrzeitstreit: Unter der Woche müssen die Lokale im Kneipenviertel um 1 Uhr schließen, das Verwaltungsgericht verlangte sogar, dass schon um Mitternacht Schluss sein soll. "Dabei haben wir mit unseren direkten Anwohnern überhaupt gar keine Probleme", sagt der Wirt. Die Kläger wohnten alle weiter weg. Seit Jahren arbeite die Destille mit Lärmschutzfenstern, Lärmpeglern in der Musikanlage, Türstehern. "Das Ambiente ist alt, aber hier ist alles auf dem neuesten Stand", sagt Stendel. Und er meint nicht nur den Lärmschutz, sondern auch die LED-Beleuchtung, die gekühlte Bierleitung, die wasserlosen Urinale.

So gerne hätte die Destille das 50-jährige Jubiläum gefeiert. Mit Livemusik und vielen Gästen. Vielleicht wäre auch Manfred Lautenschläger der Einladung gefolgt – in die Kneipe, wo er 1971 mit Eicke Marschollek MLP gegründet hat. "Besonders gerne spielten die beiden Flipper", erinnert sich Stendel. Der Wirt hätte auch gerne das Jubiläum genutzt, um die Geschäfte ganz an Christine Hartmann zu übergeben. "Gott sei Dank haben wir das noch nicht gemacht", sagt er aber nun. Ohne Rücklagen hätte sie nämlich die Coronakrise wahrscheinlich finanziell nicht überlebt. Glücklicherweise gibt es inzwischen gute Nachrichten: Alle Kneipen dürfen wieder öffnen. "Am Dienstag wollen wir schauen, wie wir die Abstandsregeln umsetzen können und werden dann wahrscheinlich gleich wieder aufmachen", sagt Hartmann.

Raucherzimmer, steht auf der Ausgangstür. Auch ein Kunstwerk von Kalle, mit antikem Türklopfer. Und ein Überbleibsel aus der einjährigen Übergangszeit, in der in allen Kneipen absolutes Rauchverbot herrschte und alle Paffer ins Freie mussten. Beim Abschied zeigt Stendel im Küchengässchen die Stelle, wo Kalle ein Schild geplant hat. "Hier hätte Goethe auch beinahe gepisst", sollte darauf stehen. "Leider konnte er das nicht mehr umsetzen", bedauert der Altstadtwirt. Wobei, vielleicht ist es auch besser so. Denn wenn heute einer gegen Stendels Fassade uriniert, erlebt er eine böse Überraschung: Sie ist mit einer Spezialschicht versehen, die ordentlich zurück spritzt.