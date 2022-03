Heidelberg. (pne) Normalerweise haben die Basketballer der MLP Academics Heidelberg am Tag nach dem Spiel frei, um sich zu erholen. Beim Bürgerfest waren sie aber schon am Morgen nach der Niederlage in Würzburg am Samstagabend schon wieder gefordert. Vor dem SNP Dome, der Heimspielstätte der Academics, konnten Kinder, Eltern und Großeltern unter den Augen der Profis Körbe werfen und gewinnen: Pro Treffer gab es eine Freikarte für ein Heimspiel der Erstliga-Basketballer. Wer dreimal traf, für den gab es obendrauf eine Fahne oder einen Schal der Mannschaft. Eine Aktion, die bei vielen Menschen gut ankam.

Carolin Fröhlich aus Meckesheim warf den Ball zweimal durch den Korb. "Wenn das meine Sportlehrerin gesehen hätte – die wäre stolz auf mich", freute sich Fröhlich. Nicht ganz so gut lief es für Familie Scherer. Bei Vater Wolfram und Sohn Fritz wollte der Ball einfach nicht hineinfallen. Doch da gab es ja noch Sohn Henri und Mutter Kathrin: Sie verbuchten immerhin einen Treffer. Das konnten Wolfram und Fritz natürlich nicht auf sich sitzen lassen. "Wir probieren es später nochmal", versprach der Vater.

Einen Treffer hatte auch Laura Oestreicher zu verbuchen. "Ich hatte mir mehr erhofft", sagte die 20-Jährige. Sie spielt selbst im Verein – für den VfL Heiligkreuzsteinach – und weiß als Flügelspielerin eigentlich bestens, wie man den Ball durch die Reuse befördert. "Aber wenn einem wie hier drei Profis gegenüberstehen, dann ist man schon ein wenig nervös."

Dabei ist es, glaubt man den Worten von Niklas Würzner, alles gar nicht so schwer. Der 1,96 Meter große Point Guard der Academics stand gemeinsam mit seinen Profi-Kollegen Albert Kuppe und Kelvin Martin am Korb. Auf die Frage, ob er einen Tipp habe, sagte er nur: "Einfach reinwerfen, das Ding." Ganz so einfach ist es am Ende aber doch nicht, wie man bei seinem Vater Eckart Würzner beobachten konnte. Auch der Oberbürgermeister traf "nur" einmal in den Korb. Woran es lag? "Die Sonne, die von vorne kam", lachte Würzner und schob hinterher: "Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit zu üben."