Nichola Hayton mit Festschmuck am 9. Juni, als sie offiziell "Member of the Most Excellent Order of the British Empire" wurde. Foto: privat

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Die Engländerin Nichola Hayton lebt seit fast 30 Jahren in Heidelberg - aber ihre Begeisterung für das britische Königshaus bleibt ungebrochen. Schon vor einem Jahr ging für die Vorsitzende der Deutsch-Britischen Gesellschaft Rhein-Neckar ein Traum in Erfüllung, als Prinz William mit Gattin Kate nach Heidelberg kam.

Nun macht Königin Elisabeth II. sie zum Mitglied des "Order of the British Empire" - als Anerkennung für ihre Verdienste um die deutsch-britische Freundschaft. Hayton ist die einzige in Deutschland lebende Britin, der diese Ehre dieses Jahr zuteil wird.

Frau Hayton, Sie sind jetzt "Member of the Most Excellent Order of the British Empire" (MBE). Was bedeutet Ihnen das?

Es ist der Höhepunkt meines Lebens, die größte Ehre, die ich mir vorstellen kann. Es gibt die großen Meilensteine im Leben: Heiraten, Kinderkriegen, solche Sachen. Und diese Ehrung von der Queen reiht sich da ein. Es bedeutet mir ungeheuer viel.

Wie haben Sie davon erfahren?

Der britische Konsul aus München rief an, wir kennen uns ein bisschen. Ich weiß noch genau, was er sagte: "Ich rufe im Namen der Queen an. Sie würde Ihnen gerne etwas geben." Und dann habe ich gesagt: "Von der Queen nehme ich alles an." Dann hat er ganz offiziell gesagt, dass die Königin mich zum MBE machen will - und ob ich das akzeptieren würde. Ich war natürlich total schockiert. Ich musste mich hinsetzen.

Aber Sie haben es akzeptiert.

(lacht) Natürlich, als ich wieder sprechen konnte, habe ich sofort "Ja" gesagt.

Haben Sie dann gleich Ihre Freunde zusammengetrommelt und eine Flasche Champagner aufgemacht?

Nein, ich durfte es niemandem erzählen. Der Anruf war vor über zwei Monaten und der Konsul sagte, ich müsse schweigen, bis es ganz offiziell bekannt gegeben würde.

Haben Sie es wirklich keinem erzählt?

Keiner Menschenseele. Es war wirklich schlimm für mich!

Und wann wurde es dann offiziell?

Seit der Nacht vom 8. auf den 9. Juni um Mitternacht bin ich offiziell MBE. Und dann durfte ich es endlich erzählen.

Also haben Sie um Mitternacht eine Flasche Champagner aufgemacht?

Nein, noch nicht. Da habe ich geschlafen - und hatte einen Albtraum: Die Botschaft rief an, alles sei ein Fehler gewesen, ein riesiges Missverständnis, ich werde gar nicht MBE. Als ich morgens aufwachte und verstand, dass ich das nur geträumt hatte, war ich die glücklichste Frau der Welt.

Wann haben Sie denn endlich die Flasche Champagner aufgemacht?

(lacht) Gleich morgens am 9. Juni. Ich hatte meine Freunde unter einem Vorwand zu mir zum Brunch eingeladen. Als ich ihnen sagte, dass ich MBE bin, sind sie vom Stuhl gefallen. Und dann haben wir ganz viel Champagner getrunken.

Und wie geht es jetzt weiter? Bekommen Sie den Orden persönlich?

Ja, im Oktober bekomme ich einen Brief, wann ich in den Buckingham Palace kommen darf. Dort werde ich dann in einer Zeremonie der Königin vorgestellt, sie pinnt mir den Orden an.

Können Sie mit ihr sprechen oder gebietet das Protokoll Schweigen?

Also, sie sagt schon einige Worte über mein Engagement. Und ich werde wahrscheinliche einfach sprachlos sein. Vielleicht schaffe ich ein "Yes, Your Majesty" (lacht).

Haben Sie die Königin denn überhaupt schon einmal getroffen?

Im Jahr 2000, als Gladys Fischer, die Gründerin der Deutsch-Britischen Gesellschaft Rhein-Neckar, die gleiche Ehrung bekam, hat sie mich mitgenommen. Aber da stand ich ganz hinten im Eck.

Der Zusatz MBE gehört jetzt ganz offiziell zu Ihrem Namen. Werden Sie ihn nutzen?

Was für eine Frage, aber selbstverständlich! Visitenkarten, Briefkopf, beim Unterschreiben. Das ist jetzt mein Name, das gebe ich doch nicht mehr her!

Und jetzt bitte noch einmal für die Deutschen, die schon so lange kein Königshaus mehr haben: Warum ist diese Ehrung für Sie so bedeutsam?

Es ist lustig: Alle Briten verstehen das sofort, da muss man nichts erklären. Die Ehrung kommt von der Königin, von der höchsten Instanz überhaupt - na ja, vielleicht abgesehen von Gott (lacht). Es ist das Größte, was ein Brite erreichen kann.