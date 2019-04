Von Klaus Welzel

Heidelberg. Der Vorstand des Heidelberger Universitätsklinikums zeigt klare Kante in der Bluttest-Affäre. Im Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung entschuldigen sich die beiden Vorstände, Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich und Irmtraud Gürkan, für die PR-Kampagne rund um den Bluttest zur Brustkrebsfrüherkennung. Gleichzeitig betonen sie aber: Sie selbst seien nicht im Detail eingebunden gewesen. Die gesamte Organisation von der Pressekonferenz mit Bluttest-Erfinder Prof. Dr. Christof Sohn bis hin zur Pressemitteilung habe allein in den Händen der Heiscreen GmbH gelegen, der Ausgründungsfirma des Uniklinikums, die den Bluttest vermarkten sollte.

Hintergrund Bluttest-PR mit Angelina Jolie? Die Euphorie war groß, als im Jahr 2017 die Firma Heiscreen gegründet wurde. Obwohl Profis wie der Pharmariese Roche das Risiko ablehnten, in die Forschung für den Bluttest zur Brustkrebsfrüherkennung zu investieren, stieg der Hockenheimer Unternehmer Jürgen Harder ohne Zögern ein. Nach RNZ-Informationen soll von Anfang an eine [+] Lesen Sie mehr Bluttest-PR mit Angelina Jolie? Die Euphorie war groß, als im Jahr 2017 die Firma Heiscreen gegründet wurde. Obwohl Profis wie der Pharmariese Roche das Risiko ablehnten, in die Forschung für den Bluttest zur Brustkrebsfrüherkennung zu investieren, stieg der Hockenheimer Unternehmer Jürgen Harder ohne Zögern ein. Nach RNZ-Informationen soll von Anfang an eine weltweite Vermarktung samt PR-Kampagne gedacht worden sein. Die Lebensgefährtin von Harder, Olympia-Schwimmerin Franziska van Almsick, sei in einem Szenario sogar als "Bluttest-Botschafterin" im Gespräch gewesen. Angedacht war auch eine ähnliche Anfrage an die Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie. Als der Bluttest dann mit weit weniger guten Ergebnissen als ursprünglich erhofft am 21. Februar 2019 der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde, reduzierte sich diese PR auf eine zweisprachige Pressemitteilung sowie Publikationen in Tageszeitungen wie der Londoner "Times" und eben in deutschen leichten Blättern wie "Bild", "Bunte"und "Focus". (we)

[-] Weniger anzeigen

Die Ärztliche Direktorin Grüters-Kieslich bedauerte die Zurückhaltung des Vorstands in dieser Sache im Nachhinein: "Wir wurden in dieser üblen Geschichte benutzt, um dem Ganzen die Weihen der Universitätsmedizin zu geben." Auf die Tatsache, dass wiederum die Öffentlichkeitsarbeit des Klinikums sehr wohl detailliert mit dem Thema befasst war, geht der Vorstand in dem RNZ-Gespräch nicht näher ein. Der Vorstand sei "lediglich partiell" informiert worden, so Gürkan.

In Richtung Heiscreen und mit Blick auf die von einer Agentur organisierte, 80.000 Euro teure weltweite PR-Kampagne sagte Gürkan: "Wir fühlen uns hinters Licht geführt." Der Vorstand werde aber Konsequenzen daraus ziehen und sich künftig mehr Durchgriffsrechte sichern, wenn es um Ausgründungen gehe.

Professor Christof Sohn habe sich für die unglückliche Außendarstellung in den Medien vor den Klinikdirektoren entschuldigt, berichtete Grüters-Kieslich. Insbesondere die "Bild"-Schlagzeile von der "Weltsensation" ist übel aufgestoßen.

Und natürlich die Tatsache, dass mit dem Bluttest ein quasi marktreifes Produkt angekündigt worden war, das nun gar nicht existiert. Sohn kündigt an, dass er bei der Aufklärung aller Umstände "engstens und offen" mit der unabhängigen Kommission, die der Aufsichtsrat des Uniklinikums einsetzte, zusammenarbeiten werde.

Derzeit strebt der Klinikumsvorstand eine Trennung vom Investor Jürgen Harder an. Harder sei von Sohn empfohlen worden und diente als Geldgeber für die Heiscreen GmbH. Schon am kommenden Montag werde bei der Gesellschafterversammlung von Heiscreen erörtert, ob nun der Investor Harder seine Anteile an die Uniklinik abtrete oder umgekehrt. Das derzeitige Klima des gegenseitigen Misstrauens lege eine Trennung nahe, so der Vorstand des Uniklinikums.

Fraglich ist jedoch, ob hier eine gütliche Einigung erfolgen kann: Für Harder dürfte klar sein, dass die Firma ohne die universitären Weihen quasi keinen Wert mehr hat. Nach RNZ-Informationen glaubte der Investor von Anfang an an einen Erfolg des Bluttests (siehe Hintergrund) und verpflichtete sich, einen Betrag von knapp 750.000 Euro beizusteuern. Davon sollen bisher 500.000 Euro geflossen sein, die Harder zurückerhalten müsste.

Doch wer kommt dann für die bisherigen Kosten auf? Zahlt dann das Universitätsklinikum für eine 80.000 Euro teure PR-Kampagne, die der Institution bisher nur Schaden zugefügt hat?

Bisher übernahm Heiscreen die Rechnung. Zudem habe Harder seinen Anteil an Heiscreen sogar noch erhöhen wollen, nachdem die Testergebnisse schlechter ausfielen als erwartet - sozusagen als Entschädigung, "wegen seiner Enttäuschung", so Gürkan. Darüber habe man jedoch keine Einigung erzielt.

Gürkan bestätigte zudem, dass es aufgrund des bundesweiten Echos auf die RNZ-Berichterstattung Nachfragen seitens von Investoren gebe nach dem Motto: "Was ist da los?" Diese Frage, so Grüters-Kieslich, würde sie als Investor auch stellen, sie dürfe aber genau nicht dazu führen, dass es keine weiteren Technologietransfers des Uniklinikums gebe. Der Campus und das Klinikum blieben "großartig". Es gebe keinen Anlass, am Ruf Heidelbergs als exzellenter Medizinstandort zu zweifeln.

Überrascht worden sei man vom Verdacht auf Insiderhandel, von dem der Vorstand erstmals aus der RNZ erfahren habe. In der Folge, so Gürkan, hätten alle Mitarbeiter am Klinikum, die in irgendeiner Form mit dem Test befasst waren, Erklärungen abgegeben, dass sie weder Aktien noch Aktienoptionen an einer der direkt oder indirekt beteiligten Firmen besäßen.

Bekannt wurde am Freitag zudem, dass der frühere österreichische Finanzminister Karl-Heinz Grasser vorab in unternehmerische Beratungen rund um Heiscreen einbezogen war. Der 50-Jährige steht derzeit in Wien in einem Korruptionsprozess vor Gericht.