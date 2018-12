Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Seit Jahrtausenden bestatten die Menschen ihre Toten. Auf dem Heidelberger Bergfriedhof wurde am Donnerstag eine letzte Ruhestätte eröffnet, die ein ganz neues Kapitel in der Geschichte der Beerdigungskultur aufschlägt: der Erinnerungsgarten der Kulturen.

Dort gibt es Grabstätten für Menschen aus verschiedenen Ländern, Kulturen und Religionen. Wie ein kleiner Park wirkt das 2200 Quadratmeter große Areal im nord-westlichen Teil des Bergfriedhofs an der Rohrbacher Straße. Ein kleiner Bachlauf schlängelt sich über das Gelände, auf geschwungenen Kieswegen werden die Besucher um die Grabfelder geführt.

Die Grabbereiche selbst sind außergewöhnlich, da sie fünf verschiedene Kulturen widerspiegeln: Im asiatischen Bereich wachsen Bambus, Rhododendron und Azaleen, im mediterranen etwa Palmen und Oliven. Zudem gibt es einen orientalischen, einen mitteleuropäischen und sogar einen alpinen Bereich. Auch die benutzten Steine kommen aus der jeweiligen Kultur.

"Das ist genau das, was wir in der heutigen Zeit brauchen", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner am Donnerstag zur Eröffnung. Viele Menschen aus anderen Ländern und Kulturkreisen hätten in den vergangenen Jahrzehnten in Heidelberg eine neue Heimat gefunden. "Ihre Mentalität und Traditionen bereichern unser Alltagsleben, und sie zeigen sich auch auf den Friedhöfen. Mir gefällt sehr gut, was hier entstanden ist."

Der Erinnerungsgarten bedient aber auch noch einen anderen gesellschaftlichen Trend: Immer mehr Menschen können sich nicht mehr so gut um die Gräber ihrer Angehörigen kümmern, sei es aus gesundheitlichen oder beruflichen Gründen - oder weil sie ganz woanders leben. Deshalb wird das neue Grabfeld komplett von Friedhofsgärtnern gepflegt.

"Wer hier ein Grab kauft, leistet eine Unterschrift und bucht damit das Gesamtpaket", sagt Wolfgang Becker, Leiter der Heidelberger Friedhöfe. "Das garantiert auch, dass im Erinnerungsgarten immer alles sehr gepflegt und würdig aussieht."

Für rund 480 Gräber ist Platz, davon rund 420 Urnengräber. An den meisten stehen sogar schon die Grabsteine, die nur noch beschriftet werden müssen. "Es ist aber schon möglich, auch selbst einen Stein auszusuchen", so Becker. Am Ende - vielleicht in zwei Jahrzehnten - könnten im Erinnerungsgarten rund 600 Menschen begraben sein, denn es gibt noch zwei Reserveflächen, die bisher noch nicht gestaltet wurden. "Da möchten wir erst abwarten, welche Felder eher angenommen werden."

Neben den verschiedenen, kulturellen Grabfeldern gibt es auch Urnengräber unter der großen Fichte sowie an dem kleinen Trockenbachlauf. Im muslimischen Feld sind die Gräber - nach den Regeln des Islam - so ausgerichtet, dass das Gesicht des Toten (der stets seitlich liegt) nach Mekka weist. Ein Band mit Pflanzen schlängelt sich durch das Grabfeld - ähnlich wie im Stadtpark in Istanbul. "Es ist sehr, sehr schön geworden", sagt Bahija Lakhili von der "Initiative Heidelberger Muslime Teilseiend". "Ich bin mir sicher, dass das gut angenommen wird."

Besonders ungewöhnlich ist das alpine Grabfeld mit Zwergkiefern und Gestein aus den Alpen. Zur Zielgruppe gehören da durchaus auch begeisterte Skifahrer. "Wir möchten auch Menschen ansprechen, die besondere Vorlieben für bestimmte Länder haben - wenn jemand etwa immer im Urlaub in Italien, der Türkei oder eben in den Alpen war, sagt Alfons Seiterle von der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner, mit der die Stadt bei diesem Projekt kooperiert.

Seiterle ist ganz begeistert: "Das ist der erste interkulturelle Friedhof in Deutschland, und ich bin fast sicher, auch in Europa." Heidelberg ist für Seiterle die erste deutsche Stadt, die der veränderten Friedhofskultur gerecht werde. "Sie haben hier ein echtes Schmuckkästchen." Die Genossenschaft steuerte 250.000 Euro zu der Anlage bei, die Stadt 60.000 Euro.

Am glücklichsten war am Donnerstag Norbert Hornig. Der Vorgänger Beckers als "Herr über die Friedhöfe" hat den Erinnerungsgarten mit viel Eifer vorangetrieben, bis er vor einem halben Jahr in Ruhestand ging. "Ich bin überwältigt", sagte er gestern gerührt, "es ist genau so geworden, wie ich es mir immer vorgestellt habe."

Infos über die Gräber im Erinnerungsgarten der Kulturen gibt es bei Waldemar Missal oder Stefan Welk von der Friedhofsverwaltung unter Telefon 0172 / 6284659. Weitere Infos auch hier.