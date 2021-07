Von Steffen Blatt

Heidelberg. Bis zu 6800 Menschen sollen einmal in der Bahnstadt wohnen – so sieht es die Rahmenplanung vor. Es könnten nun aber noch mehr werden, denn derzeit sucht man nach Möglichkeiten, den Wohnanteil im Stadtteil zu erhöhen. Darüber informierte Thomas Rebel vom Stadtplanungsamt jetzt im Bezirksbeirat Bahnstadt.

> Worum geht es? Hintergrund ist ein Arbeitsauftrag, den der Gemeinderat der Verwaltung im Februar 2019 erteilte. Zuvor hatte die Bunte Linke beantragt, auf den Konversionsflächen und in der Bahnstadt nach Potenzialen für mehr Wohnraum zu suchen. Die Gruppierung kritisiert seit langem, dass Heidelberg weit mehr Arbeitsplätze hat als hier lebende Arbeitnehmer und so immer mehr Pendlerverkehr entsteht.

> Was ist angedacht? "Es ist in der Bahnstadt gar nicht so einfach, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, weil die Rahmenplanung bereits die Nutzungsgebiete für Wohnen und Gewerbe festgelegt hat", erklärte Rebel. So ist zum Beispiel der Bereich zwischen Pfaffengrunder Feld und Grüner Meile schwerpunktmäßig für Wohnen vorgesehen, mit Büros und Laboren rund um den Zollhofgarten.

Eine "Grenze" zwischen Wohn- und Gewerbenutzung verläuft zwischen Grüner Meile und Eppelheimer Straße – und da will das Stadtplanungsamt ansetzen. Rebels Vorschlag: Die Linie wird nach Norden verschoben, so könnte ein gemischtes Gebiet für Wohnen und Arbeiten entstehen, ein "urbanes Quartier".

Dieser neue Typ eines Stadtviertels wurde 2017 ins Gesetz aufgenommen, um diese beiden Nutzungen besser verbinden zu können. Der Bereich des urbanen Quartiers würde sich laut Rebel noch auf die "erste Reihe" nördlich der Eppelheimer Straße erstrecken, erst weiter Richtung Bahngleise wäre dann eine reine Nutzung für Gewerbe vorgesehen. "In diese Richtung würden wir weiterdenken, wenn Sie das befürworten und wir grünes Licht vom Gemeinderat bekommen", so der Stadtplaner.

Zu diesem Vorhaben passt laut Rebel auch der Plan, die Eppelheimer Straße umzugestalten. Laut eines Entwurfs des Verkehrsmanagements, der anschließend vorgestellt wurde, soll die Eppelheimer zu einer "Stadtstraße" werden, mit Radstreifen und vielen Bäumen.

> Was sagt der Bezirksbeirat? Das Gremium begrüßte das Vorhaben grundsätzlich, allerdings hatten die Mitglieder einige Fragen. Die pikanteste stellte der Kinderbeauftragte Volker Schmidt: "Heißt das, dass dann links und rechts vom Bienenstock Familien wohnen?" Tatsächlich würde das Bordell genau am nördlichen Ende des neuen urbanen Quartiers liegen. "So lange es den Bienenstock gibt und auch die Lagerräume von My Storage, ist es sicher schwierig, sich dort Nachbarschaften vorzustellen", gab Rebel zu. "Aber wer weiß, was in 15 Jahren ist."

Zudem habe der unproblematische Bereich südlich der Eppelheimer Straße das Potenzial für eine schnellere Entwicklung mit mehr Wohnraum. Allerdings machte Rebel auch klar: Die Schaffung eines urbanen Quartiers ist nur sinnvoll, wenn auch die Nordseite der Eppelheimer Straße einbezogen wird. Das heißt: Der Bienenstock und My Storage müssten irgendwann weichen, obwohl beide Einrichtungen erst 2015 eröffneten.

Ein weiterer Punkt war den Bezirksbeiräten ebenfalls sehr wichtig: Wenn es mehr Wohnungen in der Bahnstadt geben sollte, müsse die Infrastruktur mitwachsen, vor allem Radwege und Grünflächen. Daran mangele es jetzt schon im Stadtteil. Auch das Baufeld Z1, das im Norden an die Grundschule am Gadamerplatz anschließt, wurde für eine Wohnbebauung ins Spiel gebracht. Diese Anregung nahm Rebel ebenfalls mit.

> Wie geht es weiter? Nach dem überwiegend positiven Feedback im Bezirksbeirat arbeitet die Stadt jetzt an einem Vorentwurf für einen Bebauungsplan. Die Prüfung soll bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Laut Verwaltung ist noch in diesem Jahr eine frühzeitige Bürgerbeteiligung geplant. Wann der Gemeinderat das Thema behandelt, steht noch nicht fest.