Heidelberg. (ani) Den häufig verdreckten, von Algen befallenen und übel riechenden Wasserbecken im Langen Anger in der Bahnstadt geht es an den Kragen: Nachdem vor gut drei Jahren bereits das Wasserbecken 4 saniert worden war, ist nun ab April das Becken 3 zwischen Rehovot- und Cambridgestraße an der Reihe. Die Stadt erhofft sich durch die Sanierung, dass die Wasserqualität erhöht und der Aufwand für die Pflege reduziert werden kann.

Seit ihrem Bau im Jahr 2014 sorgen die Wasserbecken in der Bahnstadt immer wieder für Ärger. Die Anlage im Langen Anger ist regelmäßig von Algen befallen. Das führt dazu, dass das Wasser häufig verdreckt ist und stinkt – vor allem im Sommer. Um das Problem ein für alle Mal zu beseitigen, beschloss der Gemeinderat bereits im November 2020, dass nach dem Wasserbecken 4 nun auch das Wasserbecken 3 saniert wird.

Doch einstimmig fiel der Beschluss nicht. Kritik an der Maßnahme gab es insbesondere aus den Reihen der CDU-Fraktion. Die CDU startete deshalb den Versuch, die Sanierung zu stoppen und beantragte, das Wasserbecken 3 komplett vom Wasser zu befreien und umzubauen, beispielsweise zu einem Klimawäldchen. Die Fraktion störte sich insbesondere an den Kosten in Höhe von rund 810.000 Euro für die Sanierung. In anderen Stadtteilen sei nicht mehr vermittelbar, dass erneut so viel Geld in die Bahnstadt fließe, meinten einige CDU-Stadträte. Der Antrag fand allerdings keine Mehrheit.

Nun beginnen zunächst die vorbereitenden Arbeiten für die Becken-Sanierung. Ab Dienstag, 15. März, werden die Fische, die in dem Wasserbecken leben, für die Dauer der Umbauarbeiten ihr Heim verlassen. Ein Fachunternehmen fischt die Tiere ab und setzt sie in das benachbarte Wasserbecken um. Wenn die Bauarbeiten fertig sind, kehren sie wieder zurück in ihr gewohntes Becken. Die Bäume auf der Südseite des Beckens wurden bereits im März 2021 mithilfe einer Verpflanzmaschine entnommen. Sie werden zwischengelagert und versorgt, bis auch sie wieder an Ort und Stelle eingepflanzt werden können. Laut einer Stadtsprecherin soll das voraussichtlich im Herbst dieses Jahres der Fall sein, wenn die Sanierung fertig ist.

Ursprünglich sollte der Umbau des Beckens bereits im Sommer 2021 starten. Grund für die Verschiebung war die mangelnde Resonanz von Baufirmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert waren. Nur von einem Unternehmen wurde ein Angebot abgegeben – "dieses überstieg jedoch bei Weitem die von der Stadt im Vorfeld berechneten Baukosten", heißt es aus dem Rathaus. Daher wurde die Maßnahme erneut ausgeschrieben.

Das zu sanierende Wasserbecken ist eines von vier Becken im Langen Anger zwischen Schwetzinger und Pfaffengrunder Terrasse, in denen Regenwasser gesammelt wird. Die Becken entlasten laut Stadt das Abwassersystem und verbessern das Mikroklima durch das Verdunsten des Regenwassers an heißen Sommertagen.