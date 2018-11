Heidelberg. (rnz). Acht Monate dauern die Arbeiten zur Kanalsanierung in der Hauptstraße Ost mittlerweile an. Die Gesamtmaßnahme wird voraussichtlich im Herbst 2020 beendet. Nun müssen sich Fußgänger, Rad- und Autofahrer auf neue Probleme einstellen:

Für Fußgänger wird es eng: Am Freitag, 9. November, wird der Bereich zwischen dem Karlsplatz Ost und der Einmündung zur Leyergasse, nachdem die Leitungsarbeiten bereits abgeschlossen sind, asphaltiert, weswegen es an diesem Tag zu starken Einengungen für Fußgänger kommt: Die Gehwegbreite wird an diesem Tag nur circa 60 bis 70 Zentimeter betragen. Mitte November wird dann das ursprüngliche Melaphyr-Natursteinpflaster sowie das neue Granitpflaster "Rosa Monforte" verlegt. Nach einer vierwöchigen Liegezeit kann der Bereich dann wieder für den Verkehr freigegeben werden, voraussichtlich ab Montag, 24. Dezember.

Hier kommt niemand durch: An der Kreuzung Leyergasse/Heiliggeiststraße wird seit Dienstag, 6. November, das Pflaster ausgebaut. Dieser Bereich soll am Freitag, 9. November, asphaltiert werden. Ab Montag, 12. November, wird ein neues, portugiesisches Granitpflaster verlegt. Für Fußgänger ist dieser Bereich deshalb bis einschließlich Freitag, 9. November, sowie von Montag, 12. November, bis einschließlich Donnerstag, 15. November, gesperrt. Insbesondere Reisegruppen, die vom Neckarmünzplatz in Richtung Karlsplatz unterwegs sind, sollten über die Obere Neckarstraße und Mönchgasse ausweichen. Die Freigabe für den Verkehr kann erst ab Montag, 17. Dezember, erfolgen.

Was Autofahrer beachten müssen: Wie bisher bleibt die Hauptstraße im Baustellenbereich für den Verkehr voll gesperrt. Die Zufahrt für Anwohner bis zum Baufeld ist möglich. Die Tiefgaragen P12 und P13 sind erreichbar. Die Zufahrt zu den Parkhäusern aus Richtung Westen erfolgt über die Bundesstraße B 37 und die Mönchgasse (nur P 13), aus Richtung Osten über Schlossbergtunnel, Friedrich-Ebert-Anlage und Oberer Fauler Pelz (P 12 und P 13). In der Mönchgasse ist die Einbahnregelung zwischen Hackteufel und Hauptstraße aufgehoben.

So fahren die Busse: Die Führung der Buslinie 33 in Richtung Ziegelhausen ändert sich nicht, in Richtung Emmertsgrund fahren die Busse derzeit eine Umleitung über den Schlossbergtunnel. Die Linie 33E führt seit Anfang Oktober um den Karlsplatz. Der Durchgang für Fußgänger in der Hauptstraße ist möglich.

Die Geschäfte bleiben erreichbar: Die Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte im Bauabschnitt Hauptstraße Ost sind auch während der kommenden Arbeiten erreichbar. Damit Fußgänger die Baugrube queren können, sind Stege aus Metall aufgebaut. Je nach Baufortschritt müssen die Lage dieser Querungen und die Fußgängerführung kurzfristig angepasst werden.