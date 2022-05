Von Julia Schulte

Heidelberg. Eine 15,6 Hektar große, unbebaute Fläche auf Kirchheimer Gemarkung, direkt an der Grenze zum Pfaffengrund – das Airfield bietet einiges an Potenzial für die Heidelberger Bürger. Die Stadtverwaltung arbeitet bereits an einem Konzept für eine langfristige Nutzung des früheren Flugplatzes der US-Armee. Außerdem will sie noch in diesem Monat – am 20. Mai – einen Kostenvoranschlag für Wasser- und Stromanschlüsse vorlegen, mit denen auch kurzfristig Veranstaltungen auf dem Areal möglich würden. Ob und wie das Airfield in diesem Sommer letztlich genutzt wird, soll bereits in der nächsten Gemeinderatssitzung am 2. Juni beschlossen werden.

Das von der Stadt anvisierte Datum für eine definitive Nutzung des Airfield bis 2023 liegt den Grünen und der SPD in zu weiter Ferne. Grünen-Stadträtin Kathrin Rabus sagte in der vergangenen Gemeinderatssitzung, dass die Bürger eine direkte Nutzung forderten. Ihre Partei beantragte daher, Teile des Airfield für eine kulturelle und soziale Zwischennutzung für diesen Sommer zu ertüchtigen – und dabei den Fokus auf junge Menschen und Familien zu legen.

Auch die SPD-Fraktion im Gemeinderat hatte einen Antrag eingereicht, in dem sie von der Verwaltung fordert, Planungen für eine sofort umsetzbare Konzeptidee wiederaufzunehmen. Stadtrat Mathias Michalski betonte, dass man den Anwohnern des Airfield nach all dem Fluglärm, den sie jahrzehntelang ertragen mussten, die Freiflächen schnellstmöglich zurückgeben sollte.

"Wir sind uns doch alle einig", so Rabus: "Wir wollen eine Zwischennutzung in diesem Sommer." Auch Larissa Winter-Horn ("Heidelberger") begrüßte den Antrag. "Über eine Nutzung sind wir uns doch alle einig, nur nicht darüber, was genau auf dem Airfield entstehen soll", sagte auch Matthias Kutsch von der CDU. Er plädierte dafür, noch zu warten, bis die Verwaltung die Zahlen und Fakten vorgelegt habe, da man einen solchen Überblick für ein konkretes Konzept brauche. Rabus allerdings findet, dass der 20. Mai zu spät dafür sei. Würde man die Fläche etwa Schaustellern zur Verfügung stellen, könnten diese nicht so kurzfristig planen.

Oberbürgermeister Eckart Würzner wandte ein, dass eine massive Nutzung des Airfield in diesem Sommer zu einem Zielkonflikt in Bezug auf die langfristige Planung mit dem Bund führen könnte, dem das Areal noch gehört. Marliese Heldner ("Heidelberger") sagte, dass doch zunächst eine kleine Nutzung möglich sei, und Michalski pflichtete bei: "Eine niederschwellige Durchführung wäre wünschenswert." Alexander Föhr von der CDU fasste es schließlich so zusammen: "In 15 Tagen haben wir die Info der Stadt – und aus einer großen Veranstaltung wird eh nichts mehr in diesem Jahr."