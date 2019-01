Heidelberg/Eppelheim. (rnz/mare) Kaum ist die neue Autobahnbrücke über die A5 zwischen Heidelberg und Eppelheim für den Verkehr freigegeben - zumindest in Richtung Heidelberg - da wird sie auch schon wieder Dicht gemacht. Zumindest für einen Tag: Denn am Montag, 14. Januar, wird das Geländer montiert. Und daher wird die Brücke zwischen 8.30 und 16 Uhr für den Verkehr voll gesperrt, wie die RNV mitteilt.

Hintergrund Neubau der Autobahnbrücke Im Juli 2017 begannen die Arbeiten zum Abriss und Neubau der Brücke über die Autobahn A5 zwischen Eppelheim und Heidelberg. Die Straßenbahntrasse wurde auf der Brücke bis zur Kreuzung Hildastraße/Hauptstraße zweigleisig ausgebaut, auch die Fuß- und Radwegeführung auf der Brücke wurde verbessert. Daneben entstanden ein neuer Kreisverkehr und ein Geh- [+] Lesen Sie mehr Neubau der Autobahnbrücke Im Juli 2017 begannen die Arbeiten zum Abriss und Neubau der Brücke über die Autobahn A5 zwischen Eppelheim und Heidelberg. Die Straßenbahntrasse wurde auf der Brücke bis zur Kreuzung Hildastraße/Hauptstraße zweigleisig ausgebaut, auch die Fuß- und Radwegeführung auf der Brücke wurde verbessert. Daneben entstanden ein neuer Kreisverkehr und ein Geh- und Radwegtunnel in Eppelheim. Die Autobahnbrücke ist ein Gemeinschaftsprojekt der Städte Heidelberg und Eppelheim, des Landes Baden-Württemberg, der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH und der Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH (HSB). Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 17,75 Millionen Euro.

[-] Weniger anzeigen

Im Dezember war das Bauwerk in eine Richtung für die Autos freigegeben worden. Allerdings wies das Geländer noch Lücken auf, die bislang provisorisch geschlossen waren. Nun wird von Montag bis Mittwoch, 16. Januar, das Geländer komplettiert. Deswegen kann der Verkehr am Montag die Brücke nicht passieren.

Am Dienstag, 15. Januar, wird das Geländer in Fahrtrichtung Eppelheim montiert. Da diese Seite wegen Arbeiten an der Signalanlage in Eppelheim ohnehin gesperrt ist, ist hier keine weitere Sperrung nötig. Bis Mittwoch sollen die Arbeiten fertig sein, komplett freigegeben werden soll die Autobahnbrücke dann Ende Januar.