Heidelberg/Eppelheim. (pol/rl) Viel zu schnell war ein 17-jähriger Mofa-Fahrer auf der Eppelheimer Straße am Montagabend unterwegs, als eine Polizeistreife den Jugendlichen gegen 20.45 Uhr entdeckte. Mit bis zu 90 km/h fuhr er in Richtung Industriestraße, als die Beamten ihn verfolgten. Als er dann die Anhaltezeichen der Streife bemerkte, beschleunigte der 17-Jährige nochmals und bog in Richtung Eppelheim ab.

Dort raste er unter Missachtung sämtlicher Vorfahrtsregeln durch mehrere Straßen, bis er einer Durchfahrtsperre am Ende der Freiherr-von-Drais-Straße in einen Feldweg einbog und entkam.

Allerdings konnten die Beamten die Wohnanschrift Halter des Mofas ermitteln. Hier trafen sie dann auch den 17-Jährige an. Der Jugendliche räumte seine "Hochgeschwindigkeitsflucht" ein. Dabei stellte sich auch heraus, dass er an seinem Mofa "technische Veränderungen" vorgenommen hatte.

Seinen Führerschein musste er abgeben, das Mofa wurde zur Überprüfung von einem Sachverständigen sichergestellt.

Wer durch die Fahrweise des Leichtkraftradfahrers gefährdet wurde, kann sich unter der 06221/99-1700 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte melden.