Heidelberg. (pol/sake) Zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren sind in der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 0.30 Uhr, in Heidelberg mit einer Gruppe von Männern aneinandergeraten, die beide leicht verletzten.

Die beiden Opfer gingen die Hauptstraße in Richtung Bismarckplatz in Heidelberg entlang und stießen auf Höhe der Hausnummer 58 auf eine Männergruppe. Aus bislang nicht bekannten Gründen fing einer der drei Unbekannten an, den 19-Jährigen zu beleidigen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Daraufhin versuchte dessen Begleiter die Situation zu beruhigen.

Nachdem ein weiterer Mann aus der Gruppe provoziert haben soll, entstand ein Handgemenge. In dessen Verlauf gingen der 19-Jährige sowie der 20-Jährige zu Boden. Erst nachdem zwei Passanten auf das Geschehen aufmerksam wurden und den am Boden liegenden Männern zu Hilfe geeilt waren, ließen die Täter von ihnen ab und flüchteten.

Die beiden Männer wurden bei dem Übergriff leicht verletzt. Während der 19-Jährige mit einem hinzugerufenen Rettungswagen in eine Klinik gebracht wurde, konnte der 20-Jährige nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort den Heimweg antreten.

Die sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Person: Schulterlange/lockige Haare, dunkle Daunenjacke

2. Person: Trug einen roten Pullover.

3. Person: Hellblonde Haare, ärmellose Weste und darunter ein weiß-grauer Pullover

Zwei der drei Täter sollen eine kräftige Statur gehabt haben. Der andere wurde als schlank beschrieben.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 / 99-1700 zu melden.