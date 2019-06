Heidelberg. (pol/mün) Schon wieder war es eine Weiche, die für einen Straßenbahn-Unfall am Heidelberger Betriebshof sorgte. Zum Glück wurde bei der Kollision von zwei Straßenbahnen am Dienstagabend niemand verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Zwei Bahnen der Linien 26 begegneten sich auf Höhe des Betriebshofes in der Bergheimer Straße. Als sie auf gleicher Höhe waren, krachte der die Bahn in Fahrtrichtung Richtung Kirchheim plötzlich gegen die in die Fahrtrichtung Innenstadt.

Das schwere Fahrzeug war plötzlich links in Richtung Hauptbahnhof abgebogen. Eine Weiche war hier falsch gestellt. Durch den Aufprall wurde der hintere Teil der Bahn in Richtung Innenstadt aus dem Gleis gehoben.

Der Straßenbahnverkehr war bis etwa 19.45 Uhr in beide Richtungen im Bereich des Betriebshofs gesperrt.

Warum die Weiche falsch gestellt war, das soll jetzt ermittelt werden. Erst am 23. Mai war an dieser Stelle eine Straßenbahn entgleist. Damals hatte es sich nach Angaben der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) aber um eine andere Weiche gehandelt. Hier hatte sich eine Schraube in der Weiche befunden, sodass sie nicht richtig umgestellt werden konnte.

Beim Unfall von Dienstagabend geht man derzeit nicht von einem Weichenfehler aus. Laut RNV werde geprüft, ob es sich um einen Fahrfehler gehandelt habe.

Der Unfall am Dienstagabend hat einen Sachschaden von etwa 70.000 Euro, schätzt die Polizei.

Update: Mittwoch, 5. Juni 2019, 12.20 Uhr