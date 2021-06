Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Spricht man mit João Manuel Carvalho über Fußball, sprudelt es nur so aus ihm heraus. Seit jungen Jahren ist er Anhänger des FC Porto – desjenigen Vereins, der schon einigen deutschen Mannschaften, allen voran dem FC Bayern, so manche schmerzhafte Niederlage zugefügt hat. Carvalho fällt da natürlich zunächst der 27. Mai 1987 ein, der Tag, an dem der algerische Stürmer Rabah Madjer dem FC Porto mit einem legendären Hackentor den Weg zum Europapokalsieg der Landesmeister ebnete – der bis dahin größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Bei großen Fußballmomenten wie diesem gerät Carvalho auch Jahrzehnte danach noch ins Schwärmen. "Der Fußball", sagt er, "war für mich schon immer wichtig."

João Manuel Carvalho. Foto: pne

Wenn an diesem Samstag bei der Fußball-Europameisterschaft die portugiesische gegen die deutsche Nationalmannschaft spielt, dann schlagen zwei Herzen in seiner Brust. Denn João Manuel Sampaio Morais Carvalho, so sein voller Name, ist portugiesischer Staatsbürger, lebt und arbeitet aber seit Jahrzehnten in Deutschland, genauer: in Heidelberg.

Geboren wurde er 1953 in der Hafenstadt Porto am Ufer des Flusses Douro. Sein Vater wurde einige Jahre später nach Deutschland versetzt – nachdem er seine vorherige Arbeit verloren hatte, weil er während der Diktatur des Novo Estado in der politischen Opposition aktiv war. João Manuel wuchs in Ludwigshafen auf, ging nach dem Schulabschluss nach Heidelberg, wo er Übersetzungswissenschaften studierte. Er arbeitete als Dozent und Übersetzer, seit vielen Jahren lebt er nun in Kirchheim, von wo aus er portugiesischen Wein importiert und vertreibt.

Der Wein, das ist die zweite große Leidenschaft Carvalhos neben dem Fußball. Gehe es um das Verhältnis von Preis und Leistung, dann mache dem portugiesischen Wein kein anderer etwas vor. Deutschland habe auch "hervorragende Weißweine", sagt Carvalho, gerade die Rotweine seien im Vergleich zu den portugiesischen Rotweinen aber "sehr teuer". Schon sein Großvater arbeitete einst als Winzer im Alto Douro, der ältesten Weinbauregion der Welt. Dorthin kehrte nach dem Sturz der Diktatur auch sein Vater zurück. Carvalho blieb Heidelberg – einen vierjährigen Aufenthalt in Lissabon ausgenommen – allerdings bis heute treu. In sein Heimatland ziehe es ihn vorerst nicht zurück, sagt er. Klar, ihm fehle das Meer und der Fado. "Aber in Deutschland geht es mir gut. Ich habe viele Freunde hier."

Berta Stüve Archer lebt seit 2016 in Heidelberg. Die Tochter einer Deutschen und eines Portugiesen wurde ebenfalls in Porto geboren, wo sie die Deutsche Schule besuchte und das Abitur machte. Heute studiert sie Konferenzdolmetschen an der Ruperto Carola, unter anderem für Portugiesisch und Deutsch. Beide Sprachen beherrscht Stüve Archer fließend, beide Sprachen seien "auf ihre Art wunderschön", sagt sie. Fluchen und zählen – das mache sie dann aber dann doch auf Portugiesisch.

Denkt sie an Portugal, dann vermisst Stüve Archer das gute Wetter, den Atlantik und vor allem: die Gastronomie. "Das Essen ist eine große Sache in Portugal", sagt sie. Wie auch Carvalho besitzt Stüve Archer ausschließlich die portugiesische Staatsbürgerschaft, sie fühle sich jedoch in beiden Ländern daheim, sagt die 27-Jährige.

Ihre Großeltern mütterlicherseits wanderten einst von Deutschland nach Portugal aus. Noch immer wohnt ihre Familie in Porto. Die "deutsche" Seite an sich entdeckt Stüve Archer meist dann, wenn sie auf Heimatbesuch ist und einen Termin vereinbart. "Ich merke dann, dass ich Pünktlichkeit doch ein bisschen anders empfinde als manche Portugiesen", lacht sie.

Bei der laufenden Fußball-Europameisterschaft fiebert Stüve Archer mit der portugiesischen Mannschaft. "Es gibt kaum jemanden in Portugal, der die EM nicht verfolgt", sagt sie. Auch wenn ihr Lieblingsspieler Ricardo Quaresma diesmal nicht dabei ist, traut sie der Mannschaft viel zu – auch wegen eines Mannes: "Insgeheim zähle ich auf Cristiano Ronaldo." Das Spiel am Samstag will sie gemeinsam mit deutschen Freunden schauen. Berta Stüve Archer tippt auf einen 2:1-Sieg für Portugal.

Mit einem Unentschieden rechnet dagegen João Manuel Carvalho. Sollten sich beide Teams auch im Finale gegenüberstehen, dann werde er aber den Portugiesen die Daumen drücken – anders als seine deutsche Frau, die mehr mit dem DFB-Team sympathisiert. "Einen Ehekrach", sagt Carvalho, "wird es deswegen jedoch nicht geben."