Heidelberg. (pne) Wer die Corona-Quarantäne verweigert, kann zwangsweise im Universitätsklinikum Heidelberg untergebracht werden. Seit Anfang 2021 stellt das Land neun solcher "Absonderungsplätze" bereit – vier im Robert-Bosch-Krankenhaus Stuttgart und fünf in Heidelberg, in der alten Chirurgischen Klinik im Neuenheimer Feld. In den vergangenen knapp zwölf Monaten wurden in Heidelberg acht Quarantäne-Verweigerer untergebracht, erklärt ein Sprecher des Landessozialministeriums auf RNZ-Anfrage. Aktuell stünden die Betten dort allerdings leer.

"Im Großen und Ganzen" hätten sich die Quarantäne-Verweigerer in der Uniklinik bislang ruhig verhalten, sagt der Landessprecher. Ausbruchsversuche habe es nicht gegeben. In Einzelfällen habe sich im Laufe der Quarantäne herausgestellt, dass bei den Betroffenen eine psychische Erkrankung vorlag. Diese seien in eine Psychiatrie eingewiesen worden.

Die Quarantäne-Verweigerer kamen laut Sozialministerium aus unterschiedlichen Gemeinden im näheren Umkreis von Heidelberg, teilweise aber auch aus weiter entfernten Orten. Wer auf die Absonderungsstation muss und über welchen Zeitraum, darüber entscheidet das jeweils zuständige Amtsgericht. Die Stadt- oder Gemeindeverwaltung stelle einen Antrag auf Unterbringung, wenn der Betroffene seiner Quarantäne nicht nachkomme – "oder nach seinem bisherigen Verhalten anzunehmen ist, dass er solchen Anordnungen nicht ausreichend Folge leisten wird", so der Sprecher.

Die Absonderung betraf dem Sozialministerium zufolge etwa Personen, die ihre Wohnung mehrmals ohne zwingenden Grund verlassen oder angekündigt hatten, das auch weiterhin zu tun. Der Landessprecher betont: "Niemand wird einfach so leichtfertig dort eingewiesen."