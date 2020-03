Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Corona-Krise hat bereits starke Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. Wie jedes Jahr wurde auch aktuell in der Fastnachtszeit weniger Blut gespendet, wie Eberhard Weck vom Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes berichtet. Doch wegen der Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus konnten die Reserven danach nicht wieder wie gewohnt aufgefüllt werden, da die Spender zuhause blieben. Dr. Cornelia Wolf (54), Leiterin der Blutspendezentrale am Institut für Klinische Transfusionsmedizin und Zelltherapie gGmbH (IKTZ, siehe Hintergrund), berichtet im RNZ-Interview, welche Auswirkungen das in Heidelberg hat.

Frau Dr. Wolf, wie wirkt sich die Corona-Krise auf die Blutspendezentrale in Heidelberg aus?

Momentan sind die Spenderzahlen glücklicherweise noch stabil. Wir mussten aber jetzt schon einen gewissen Werbeaufwand betreiben. So haben wir zum Beispiel unsere Dauerspender angeschrieben, ob sie nicht mal wieder vorbeikommen wollen. Damit konnten wir den Rückgang der Blutkonserven ein wenig auffangen.