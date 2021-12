Heidelberg. (RNZ) Für viele Familien ist es schon Tradition – die Weihnachts-Lesung am Vormittag des Heiligen Abends im Heidelberger Zoo. Auch in diesem Jahr müssen die Zoo-Freunde den Erzählungen noch einmal vom heimischen Sofa aus lauschen, wenn Zoodirektor Klaus Wünnemann seine selbst geschriebenen Geschichten liest. Das Video zur Lesung ist an Heiligabend, Freitag, 24. Dezember, ab 11 Uhr hier verfügbar.

Drei tierische Geschichten hat der Zoodirektor als im Gepäck. "Die Zoo-Freunde erwartet dieses Jahr eine Geschichte über die Edelpapageien, es gibt einen kleinen Einblick in die täglichen Revierstreitigkeiten zwischen den Zoo-Katern Tick und Fiete und natürlich darf eine Erzählung über Bärenkind Merle und ihre Mutter Ronja nicht fehlen", sagt Wünnemann. Er will sich mit den Geschichten auch bei den Zoo-Besuchern bedanken.