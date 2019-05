Heidelberg-Ziegelhausen. (pol/mare) Eine falsche Enkelin ist der Polizei ins Netz gegangen. Das teilen die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Ein Mann hat am Mittwochmittag gegen 12 Uhr eine 88-jährige Frau angerufen und sich als Verwandter ausgegeben. Er gab an, 25.000 Euro für eine Geldanlage zu benötigen. Es folgten weitere Gespräche mit dem angeblichen Verwandten.

Schließlich ging die Seniorin zur Bank, um den geforderten Bargeldbetrag abzuheben. Ein Mitarbeiter des Geldinstituts wurde jedoch misstrauisch und verständigte die Polizei, die die Seniorin über die betrügerischen Hintergründe der Anrufe aufklärte.

In einem späteren Telefonat mit der 88-Jährigen teilte der Unbekannte mit, dass er das Geld nicht selbst abholen könne und dies daher die Buchhalterin eines Notars übernehmen würde. Die Geldübergabe sollte am Friedhof in Ziegelhausen stattfinden. Und dort griff die Polizei dann zu.

Nach der Vorführung bei der Haft- und Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Heidelberg und Eröffnung des Haftbefehls wurde die 34-jährige Frau in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu den Hinterleuten dauern an.