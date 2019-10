Von Holger Buchwald

Heidelberg-Ziegelhausen. Die Klagen reißen nicht ab: Seit nunmehr zwei Wochen, genauer seit dem 5. Oktober, können zahlreiche Ziegelhäuser und Peterstaler kein Kabelfernsehen empfangen. Sie alle sind Kunden bei dem Anbieter Unitymedia und werden vom Kundendienst immer wieder vertröstet. Wann jedoch endlich Abhilfe geschaffen werden kann, konnte ein Unternehmenssprecher am Freitag noch nicht sagen.

Nur so viel: "Heute hatten wir noch einmal um 11.30 Uhr einen Techniker vor Ort. Er hat eine Hauptkopplung ausgetauscht." Allerdings habe der Kundenservice noch keine verlässliche Rückmeldung der Kunden, dass alles funktioniert.

Die verlässliche Rückmeldung hat hingegen die RNZ-Stadtredaktion - allerdings die, dass am Freitagnachmittag die Störung noch immer nicht beseitigt war. "Es ist sehr wechselhaft", berichtet eine Leserin aus dem Mittleren Rainweg. Zuerst habe sie gedacht, die Störung liege an ihrer eigenen Hausleitung, weil beide Fernsehgeräte auf einmal nicht mehr funktionierten. Ein von ihr beauftragter Techniker stellte aber fest, dass die Probleme bei Unitymedia liegen. Manchmal habe sie wieder für ein paar Minuten Empfang. Doch dann zerfalle das Fernsehbild schnell wieder in viele Einzelteile, der Bildschirm werde grün und zuletzt heißt es nur noch: "Kein Signal".

Ähnliche Beschwerden kommen von Kunden aus dem Gebiet Oberer und Mittlerer Rainweg, Neue Stücker bis hin zum Sitzbuchweg. Aber auch der Ortsteil Peterstal, zum Beispiel die Wilhelmsfelder Straße und die Schweizertalstraße, sind betroffen. "Es geht um mehrere hundert Kunden", bestätigte gestern der Unitymedia-Sprecher.

"Wir sind an dem Problem dran und haben regen Kontakt mit einigen Kunden", betonte der Sprecher. Die Fehlersuche sei zusätzlich erschwert worden, weil vor zehn Tagen plötzlich eine weitere Störung auftrat, nachdem die vorherige gerade beseitigt worden war. So sei es für den Kundendienst schwer gewesen, herauszufinden, dass es sich um zwei Vorfälle handelte. "So etwas kommt ganz selten vor", erklärte der Unitymedia-Angestellte.

Eine Leserin aus der Straße "Neue Stücker" berichtete der RNZ, dass es schon vor Jahren einmal ähnliche Probleme in Ziegelhausen gegeben habe. Unterdessen meldete sich am Freitag noch eine weitere Frau aus einem anderen Stadtteil: Aus dem Pfaffengrund. Seit Mittwochabend habe sie weder Internet noch Telefon, ihre Nachbarin habe dieselben Probleme. Von Unitymedia hieß es wieder nur: "Wir sind dran."