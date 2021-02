Heidelberg. (RNZ) Aufgrund eines Wasserrohrbruchs ist die Wasserversorgung von rund 50 Häusern in Ziegelhausen am Dienstagnachmittag unterbrochen. Das teilen die Stadtwerke mit.

In der Wilhelmsfelder Straße auf Höhe der Hausnummer 97 arbeiten die Stadtwerke an der Beseitigung des Wasserrohrbruchs. Die Wasserversorgung für rund 50 Häuser wurde am Mittag gegen 14 Uhr unterbrochen. Wie lange die Arbeiten dauern werden, kann noch nicht abgeschätzt werden. Die Ursache ist noch unklar.