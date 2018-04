Die Kaninchenteckel Klara (links) und Bella legten sich am Abend des 11. April wie immer zum Schlafen in ihr Körbchen - am nächsten Morgen waren sie tot. Ihre Besitzer gehen davon aus, dass die Hunde vergiftet wurden. Foto: privat

Heidelberg. (ani) Klara und Bella waren lebhafte Hunde. Noch am 11. April waren die beiden jungen Kaninchenteckel - die kleinste Dackelart - mit ihren Herrchen im Wald oberhalb des Klingelhüttenwegs in Schlierbach unterwegs. Wie gewohnt legten sich beide am Abend gemeinsam in ihr Körbchen, um zu schlafen. Doch am nächsten Morgen wachten sie nicht mehr auf. "Beide lagen tot im Körbchen", berichtet der Hundebesitzer aus Schlierbach.

Die Tierärztin der Familie geht nun davon aus, dass die Tiere vergiftet wurden. "Die Wahrscheinlichkeit, dass beide auf einmal über Nacht sterben, liegt laut der Tierärztin bei Null", erklärt der Besitzer. Zumal am Tag zuvor noch alles wie immer gewesen sei. Klara und Bella - zwei und zweieinhalb Jahre alt - seien "quietschlebendig" gewesen, spielten im Freien und ließen sich nichts von einer Krankheit oder ähnlichem anmerken.

Auch Polizeisprecher Norbert Schätzle bestätigt: "Dass beide gleichzeitig sterben, wäre sehr ungewöhnlich." Um aber die genaue Todesursache festzustellen, hätten die Hundebesitzer mit den verstorbenen Tieren laut Tierärztin zur Tier-Pathologie nach Gießen fahren müssen - und dazu fehlte ihnen nach dem Verlust ihrer Dackel schlicht die Kraft. "Außerdem standen wir neben uns und waren im Schock", so das Frauchen der beiden Hunde. Dennoch warnten sie Nachbarn und Freunde vor etwaigen Giftködern, die auf den Rundwegen im Schlierbacher Wald ausgelegt sein könnten, und meldeten den Fall der Polizei.

Sprecher Schätzle rät nun: "Man sollte seine Hunde im Wald nicht frei laufen lassen." Und wenn, dann müsse man ein genaues Auge darauf werfen, woran sie schnuppern oder was sie sogar fressen. Sobald man nach einem Spaziergang Auffälligkeiten an seinem Vierbeiner beobachte - etwa apathisches Verhalten - solle man sofort seinen Tierarzt aufsuchen. Dabei gebe es ganz unterschiedliche Formen von Giftködern, "zum Beispiel mit Rattengift versetztes Hackfleisch oder in Wurst versteckte Glassplitter oder Rasierklingen", so Schätzle.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim komme es etwa vier bis fünf Mal im Jahr zu Fällen, in denen Hunde mit Sicherheit vergiftet wurden. In Heidelberg war ihm bislang kein solcher Fall bekannt. Die Hundebesitzer im Klingelhüttenweg sind jetzt jedenfalls alarmiert - und passen dieser Tage besonders gut auf ihre Tiere auf.