Heidelberg. (pol/rl) Zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften kam es am frühen Samstagmorgen an der Theodor-Heuss-Brücke. Wie die Polizei meldete, gingen mehrere Hinweise ein, dass kurz nach Mitternacht eine Person von der Brücke in den Neckar geworfen worden sei. Die Polizei suchte daraufhin zusammen mit der Feuerwehr und der DLRG den Neckar ab. Auch ein Wasserspürhund war im Einsatz.

Gegen 3.30 Uhr wurde die Suche ergebnislos eingestellt. Es sei bisher unklar, ob eine Person oder vielleicht doch nur ein größerer Gegenstand ins Wasser geworfen wurde, teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit.

Update: Samstag, 19. Juni 2021, 5.30 Uhr