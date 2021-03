Heidelberg. (dns) Mittlerweile regelt die Coronaverordnung des Landes sehr detailliert, wann welche Einrichtungen in welchen Kreisen wieder öffnen dürfen. Läge die Entscheidung jedoch bei Oberbürgermeister Eckart Würzner, würde er möglichst bald wieder Außengastronomie in Heidelbergerlauben. Das erklärte er bei einer Pressekonferenz am Montag. "Ich hätte gar kein Problem damit, die Außenbewirtschaftung zeitnah wieder zuzulassen", so das Stadtoberhaupt, "da ist man draußen, die Abstände werden eingehalten und es ist klar, wer da sitzt. Das halte ich für wesentlich unproblematischer als die Alte Brücke am Wochenende oder den Besuch eines Einkaufszentrums." Würzner betonte aber auch, dass er da eher an das kleine Café in der Steingasse denke – und ganz bewusst nicht an den großen Biergarten mit Hunderten Gästen.

Dass es in Heidelberg zu weiteren Öffnungsschritten kommt, obwohl zum Beispiel in der Nachbarstadt Mannheim gerade erst wieder die Maßnahmen verschärft wurden, hält Würzner nicht für ausgeschlossen. Denn obwohl Deutschland sich bereits in der Dritten Welle befinde und sich auch hier in der Region die ansteckenderen Virus-Mutationen durchsetzen, steigen die Zahlen in Heidelberg bislang nicht exponentiell an. "Da sieht man, wie seht die sehr konsequente Verfolgung der Infektionsketten hilft." Dass die Sieben-Tage-Inzidenz in Heidelberg vergangene Woche die 50er-Marke überschritt, habe vor allem an drei lokal begrenzten Ausbrüchen gelegen – zum Beispiel bei einem Bautrupp in der Bahnstadt. "Da kommt es schnell zu einem Ausbruch, wenn man diesen früh entdeckt, kann man ihn aber auch gut eindämmen." Entsprechend seien die Zahlen auch wieder zurückgegangen und Heidelberg derzeit einer von nur neun Landkreisen in Baden-Württemberg mit einer Inzidenz unter 50. Am Montag gab das Kreisgesundheitsamt den Wert mit 40,3 an.

Damit die Infektionszahlen auch weiter unter Kontrolle bleiben und weitere Öffnungen möglich sind, fordert Würzner mehr Tempo bei den Impfungen. Im Kreisimpfzentrum im Pfaffengrund seien zwar mittlerweile mehr als 10.000 Menschen immunisiert worden, aber: "Wir könnten deutlich mehr verimpfen, wenn wir mehr Impfstoff hätten." Gemeinsam mit dem Städtetag will er nun Druck machen, dass weitere Vakzine schnell zugelassen werden. "Es gibt auch gute Impfstoffe im Ausland, die man durchaus in Betracht ziehen könnte."