Heidelberg. (jola) An der Ecke Rohrbacher Straße und Dantestraße steht ein Bauzaun neben einer Platane und sorgt für eine Engstelle. "Ein Durchkommen mit einem Rollstuhl beziehungsweise Rollator ist nicht möglich", schreibt uns ein Leser und fragt nach dem Zweck des Zauns: "Bauarbeiten wurden in der ganzen Zeit nicht durchgeführt", schreibt er und hofft auf die RNZ, um Antworten von der Stadt zu bekommen.

Auf Anfrage erklärt eine Stadtsprecherin nun, dass es sich um eine "Sofortmaßnahme" zur Verkehrssicherung handelt, weil die Wurzeln der rund 120 Jahre alte Platane den Gehwegbelag angehoben haben. Die Stadt habe dies mehrmals angepasst, könne den Gehweg nun aber nicht mehr fachgerecht wiederherstellen, ohne die Standsicherheit des Baumes zu gefährden. Die Absperrung solle nun auf die Unebenheiten hinweisen und verhindern, dass Passanten auf die Straße geraten. Noch in diesem Jahr soll eine "Gehwegnase" umgesetzt werden, der Gehweg wird also in Richtung Dantestraße verbreitert: "Wir wollen den Baum erhalten und wollen, dass eine barrierefreie Überfahrt für den Verkehrsteilnehmer möglich ist", so die Stadtsprecherin.