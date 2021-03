Von Sarah Hinney

Heidelberg. Nora Boukhedimi wohnt gemeinsam mit ihren Eltern am Jellinekplatz auf dem Emmertsgrund. Die Aussicht ist fantastisch, der Wald liegt vor der Haustür. Früher war ein Spielplatz mit einer gelben Rutsche Treffpunkt der Kinder zwischen den elf großen Häusern mit ihren 377 Wohnungen. Die 23-Jährige erinnert sich gern an ihre Kindheit hier. Doch die Rutsche ist längst weg. Heute recken Stromkabel in Kleinkindhöhe ihre blanken Enden aus geborstenen Laternen. Der Blick fällt auf Müll und Schutt. Schwarze Löcher klaffen in schmutzigen Fassaden. Schimmelpilze erobern die Decken der Balkone.

Nora Boukhedimi will, dass der Ort an dem sie lebt, endlich wieder lebenswert wird. Foto: Philipp Rothe

Zur Wohnung von Familien Boukhedimi gehört eine Dachterrasse – seit fünf Jahren wird sie nicht genutzt. Ratten haben die Terrasse in Beschlag genommen. Sie kriechen unter der Außenfassade bis nach oben. Dass die Klingelanlage im gesamten Haus Nummer 11 seit fünf Monaten nicht mehr funktioniert und die Briefkästen kaputt sind, wirkt beinahe nebensächlich. "Ich schäme mich dafür, wie es hier aussieht", sagt Boukhedimi am Donnerstagmorgen. Aber sie will, dass endlich etwas passiert. Dass dieser Ort, an dem sie eigentlich so gern lebt, wieder lebenswert wird. Ende Februar hat die junge Frau deshalb einen Wutbrief samt Unterschriftenliste an die neuen Eigentümer der Wohnhäuser am Jellinekplatz geschrieben. Seit 1. Januar sind das die städtische Südwert GmbH aus Bietigheim-Bissingen und die private Schwäbische Grundbesitz GmbH aus Stuttgart. Davor gehörten die Häuser der Frankfurter GWH-Wohnungsgesellschaft, einer Immobilientochter der Landesbank Hessen-Thüringen. Nach allem, was Boukhedimi berichtet, kümmerte sich hier jahrelang niemand um irgendetwas. Ein Rundgang reicht aus, um zu sehen, dass die Vorbesitzer das gesamte Gelände haben verkommen lassen.

Das soll sich jetzt ändern, die neuen Besitzer wollen die Gebäude sanieren und das Areal verschönern. Südwert-Geschäftsführer Dieter Schwahn hört Boukhedimi am Donnerstag eine Stunde lang zu. Fast wirkt es, als habe er sich über das Schreiben der jungen Frau gefreut. "Normalerweise hätten wir längst eine große Versammlung einberufen, um die Schritte zu erklären", sagt Schwahn. Corona macht das unmöglich. Deshalb stünden jetzt Einzelgespräche an.

Ein mehrseitiger Brief samt Fragebogen, der von der SRH Hochschule entwickelt wurde, werde in Kürze an alle Bewohner verschickt. Ab April sollen dann Sprechstunden eingerichtet werden, in denen sich die Menschen persönlich äußern können. Baubeginn ist im Sommer. "Sämtliche Fenster werden erneuert, die Fassade wird abgerissen und energetisch saniert. Bis Ende 2022 wird das hier ganz anders aussehen", verspricht Schwahn. Das lasse man sich einen zweistelligen Millionenbetrag kosten.

Nora Boukhedimi wirkt ein bisschen erschlagen von der Aussicht auf das gewaltige Projekt. In ihrem Schreiben an die Südwert hatte sie bescheidenere Wünsche formuliert. Dass das Treppenhaus regelmäßig gereinigt und eine Videoüberwachung in der Tiefgarage installiert wird. Dass endlich jemand das Rattenproblem löst und die Kinder wieder einen Platz zum Spielen bekommen. Um einige Dinge hat sich Schwahn gekümmert. Der Auftrag zur Videoüberwachung in der Tiefgarage sei bereits auf dem Weg. Für die Reinigung der Treppenhäuser werde in 14 Tagen eine neue Kraft eingestellt.

Das Rattenproblem würde sich mit dem Abriss der alten Fassade lösen, vertröstet er zunächst auf den Sommer. Dann zeigt ihm Boukhedimi Videos von den Nagern, die auf ihrem Balkongeländer balancieren und auf der Fensterbank sitzen. Schwahn entscheidet sich um: "Wir schicken Ihnen jemanden vorbei."

Ein Wunsch wird sich nicht so schnell verwirklichen lassen – der Spielplatz für die Kinder. "Die Gestaltung des Außenbereichs können wir erst in Angriff nehmen, wenn der Rest der Bauarbeiten abgeschlossen ist", erklärt der Geschäftsführer. Geht es nach ihm, finden sich aber schon in Kürze am Jellinekplatz Ehrenamtliche zusammen, die gemeinsam mit den Stadtteilvereinen Projekte anschieben, Ideen sammeln, wie der Außenbereich einmal aussehen soll. "Wir haben ungenutzte Räume im Keller, die können ehrenamtlich genutzt werden", schwärmt Schwahn und wirbt um Beteiligung: "Ich hoffe deshalb auch, dass ganz viele Menschen den Fragebogen ausfüllen, damit wir auch wirklich erfahren, was ihnen allen wichtig ist."

Wichtig ist den Menschen, die am Jellinekplatz leben, vor allem, dass sie sich ein Leben hier auch nach der großen Baumaßnahme noch leisten können. Viele Anwohner wollten deshalb auch Nora Boukhedimis Unterschriftenliste mit ihren bescheidenen Forderungen nicht unterzeichnen. "Die haben Angst, dass die Mieten erhöht werden, wenn sich hier etwas verändert". Durchschnittlich 4,77 Euro pro Quadratmeter Miete kostet das Wohnen am Jellinekplatz heute. Schwahn sagt: "Die Miete wird sich erhöhen, aber es wird günstiges Wohnen bleiben. Keiner wird deshalb ausziehen müssen." Langfristig sollen die Wohnungen verkauft werden. Wollen die Mieter sie nicht selber kaufen, gehen sie an Kapitalanleger. Auch daraus soll den Mietern kein Nachteil entstehen. Eine Kündigung wegen Eigenbedarfs werde ausgeschlossen.

Ob das wirklich alles so kommt? Nora Boukhedimi ist vorsichtig. Zu viele Jahre ist hier am Jellinekplatz nichts passiert. Zu lange wurden die Bewohner mit ihren Sorgen und Nöten ignoriert und vergessen. Die neuen Eigentümer können viel erzählen, das Vertrauen der Bewohner werden sie erst durch Taten gewinnen.