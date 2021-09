Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Preissteigerung bei Baustoffen und das Überangebot von Aufträgen bei gleichzeitig fehlenden Kapazitäten der Baufirmen sorgt regelmäßig für Kostensteigerungen, die den städtischen Haushalt belasten. Dieses Mal hatte Bürgermeister Jürgen Odszuck jedoch gute Nachrichten für den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss im Gepäck: Bis auf wenige Ausnahmen bewege sich die Kostensteigerung bei den aktuellen Hochbauprojekten in einem erträglichen Rahmen. Ein Überblick:

> Moderate Preissteigerung: 27 Projekte mit einem Kostenvolumen von mehr als 100.000 Euro werden derzeit vom Hochbauamt bearbeitet. Insgesamt bewegt sich die aktuelle Kostenprognose in einem Rahmen von 81,6 bis 82,7 Millionen Euro und damit bei einer Steigerung zwischen 3,2 und 4,7 Prozent zu den ursprünglich veranschlagten Mitteln. Eine wahre Kostenexplosion gibt es bei keinem Projekt, es gibt aber vier Ausreißer.

> Haus der Jugend: Für den Neubau der Einrichtung in der Römerstraße hatte die Stadt ursprünglich knapp 7,9 Millionen Euro veranschlagt. Zwei Mal genehmigte der Gemeinderat in 2019 und 2020 bereits zusätzliche Mittel von insgesamt 1,8 Millionen Euro. Und nun werden abermals 1,2 Millionen benötigt. Das Hauptproblem: Ursprünglich sollte die Kita Römerstraße längst an den Paradeplatz in den Campbell Barracks umgezogen sein, doch aus unterschiedlichen Gründen war dies bislang nicht möglich. "Der Wegfall von 60 Betreuungsplätzen war aber auch keine Option", betont Odszuck. Die alte Kita konnte noch nicht abgerissen werden, und das Gelände steht somit auch nicht zur Baustelleneinrichtung oder als Lagerfläche zur Verfügung. "Das kostet", so Odszuck.

> Feuerwehrhaus Ziegelhausen: Auch hier hat der Gemeinderat bereits zwei Mal die Mittel erhöht – von 2,15 auf zuletzt 3,1 Millionen Euro. Nun machen die beauftragten Baufirmen Nachforderungen in Höhe von 600.000 Euro geltend. Arnulf Weiler-Lorentz (Bunte Linke) betonte, dass immer wieder die gleichen Unternehmen negativ auffielen. Den Vorschlag, eine "schwarze Liste" anzulegen, lehnte Odszuck aber ab, sonst würde sich die Stadt strafbar machen: "Wir merken uns aber, wie man mit uns umgeht."

> Sanierung Hölderlin-Gymnasium: Aktuell fordert die Rohbaufirma einen Nachtrag von rund 500.000 Euro, ein Architekturbüro eine Nachzahlung von 800.000 Euro. Die Stadt rechnet aber damit, dass diese Mehrkosten auf dem Verhandlungsweg noch einmal deutlich gedrückt werden können. Bei der Architektenforderung bewege man sich aktuell bei 100.000 Euro.

> Turnzentrum-Süd: 4,2 Millionen Euro sind dafür im Haushalt vorgesehen, bereits jetzt rechnet die Stadt wegen des rasant gestiegenen Holzpreises mit 4,85 bis fünf Millionen Euro. "Wir haben die Ausschreibung aufgehoben und die Außenfassade rausgenommen", erklärt Odszuck das weitere Vorgehen. Somit bestehe die Hoffnung, dass sie erst in Auftrag gegeben werden müsse, wenn sich die Preise wieder normalisiert haben. Sören Michelsburg (SPD) regte an, langfristig mehr Holz aus dem eigenen Stadtwald zu nutzen, anstatt es zu verkaufen. Für Odszuck ist das eine "nachhaltige Idee". Allerdings müssten dann bestehende Verträge neu gestaltet werden, und das dauere.