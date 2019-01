Von Alexander Wenisch

Heidelberg. Die Klimakrise macht vor Heidelberg nicht halt. Im Gegenteil: In und um die Stadt sind die Folgen der Erderhitzung bereits zu spüren. Die regionalen Auswirkungen sind am Sonntag, 27. Januar, Thema der Veranstaltung: "Klimawandel - vom Wissen zum Handeln: Was die Heidelberger tun können". Die Umweltschutzorganisation WWF, der Helmholtz Wissenschaftsverbund regionale Klimaänderung am Karlsruher Institut für Technologie (REKLIM) und die Klaus-Tschira-Stiftung laden interessierte Bürger ein, sich an einem Dialog über die Folgen und die Antworten zu beteiligen.

Als Gesprächspartner vor Ort sind: Peter Braesicke, wissenschaftlicher Koordinator des REKLIM, Marco Vollmar, Geschäftsleitung WWF Deutschland, und Tina Harms, WWF-Bildungsexpertin. Die kostenlose Veranstaltung um 11 Uhr in der "Mathematik-Informatik-Station", Kurfürsten-Anlage 52, ist gleichzeitig der Auftakt für einen sechsteiligen Kurs an der Volkshochschule (VHS), Bergheimer Straße 76. Tina Harms vom WWF erklärt im RNZ-Interview die Ziele und Hintergründe.

Auf einer Skala von 1 bis 10: Wie gut ist unsere Region auf den Klimawandel vorbereitet?

Die Stadt hat ja einen Klima-Masterplan ausgearbeitet. Damit liegt sie auf jeden Fall schon ziemlich weit vorne im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland.

Welche sind die drei größten Gefahren?

Hitzetage über 30 Grad Celsius und trockene Sommer, wie wir dies 2018 erlebt haben, mit der Folge von Dürren. Niedrige Wasserpegel in den Flüssen werden dazu führen, dass Wasserkraftwerke abgeschaltet werden müssen und die Trinkwasserversorgung problematisch wird. Die Hitze wird dem Menschen gesundheitliche Probleme bereiten, sie ermöglicht die Ausbreitung von tropischen Krankheiten. Und letztlich wird die Intensität von Hagel- und Gewitterereignissen zunehmen.

Die Region ist optisch, im Falle Heidelbergs auch politisch, sehr grün. Viele Bürger engagieren sich bereits. Ist das Ihrer Ansicht nach nicht genug?

Für viele Menschen ist der Klimawandel, sei es beruflich oder privat, relevant, aber unsere Erfahrung zeigt, dass viele Personen die regionalen Auswirkungen oft gar nicht so gut kennen. In immer mehr Tätigkeitsfeldern - in der Landwirtschaft, im Gesundheitswesen oder im Bereich Bauen und Wohnen - werden fundiertes Wissen und Kompetenz zum Klimawandel und dessen Folgen zunehmend wichtiger, um aktiv an der Gestaltung der eigenen Zukunft teilhaben zu können. Der Dialog von Wissenschaft und Gesellschaft, der Aufbau einer Wissensgesellschaft, ist dafür eine entscheidende Grundlage. Genau diesen Dialog möchten wir auch stärker fördern.

Erreicht man damit nicht nur die Bürger, die sich ohnehin schon engagieren?

Ganz im Gegenteil: Die VHS ist als neutraler Ort besonders wichtig. Zum einen meldet sich hier eine heterogene Zielgruppe an und nicht nur Bürger, die im Thema schon sehr aktiv sind - von jungen Studierenden bis zu Rentnern. Und zum anderen zeigt unsere Evaluation der letzten Kurse, dass viele Bürger nicht nur die vorgeschriebenen Maßnahmen der Kommune akzeptieren, sondern als mündige Bürger diese selbstständig einschätzen und eventuell neue Ideen an der richtigen Stelle platzieren und entwickeln möchten.

Ziel ist also ein lokales Netz von Klimaaktivisten.

Gerade die Vernetzung mit den lokalen Initiativen ist für viele Menschen eine gute Gelegenheit, jetzt zum ersten Mal aktiv zu werden und Best-Practice-Beispiele zu nutzen. Und natürlich ist es für viele hilfreich, wenn sie als Gruppe vernetzt sind und auch aus dieser Motivation aktiv werden.

Info: Vom 21. Februar bis 29. April wird von der VHS der Kurs "Klimafit" angeboten. Infos und Anmeldung unter www.wwf.de/klimafit.