Von Anica Edinger

Heidelberg. Dichtes Menschengedränge auf der Theodor-Heuss-Brücke, kein Durchkommen mehr auf der Alten Brücke, es wird Sekt getrunken, Feuerwerk leuchtet am Himmel: Was normalerweise in Heidelberg Routine ist in der Silvesternacht, ist in Corona-Zeiten undenkbar. Nur: Die neueste Verordnung des Landes sieht kein generelles Feuerwerksverbot zum Jahreswechsel im öffentlichen Raum vor.

Nur auf besonders belebten Plätzen sei die Verwendung von Pyrotechnik verboten, um Menschengedränge zu vermeiden, heißt es in der Verordnung. Wo genau dieser Passus aber greifen soll, legen die örtlichen Behörden selbst fest. Wird die Stadt also das Treiben hunderter Menschen auf den Neckarbrücken oder auch am Philosophenweg per neuer Allgemeinverfügung verbieten – oder schlicht an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger appellieren?

Auf RNZ-Anfrage bestätigt ein Stadtsprecher, dass die Verwaltung das Thema bereits auf dem Schirm habe und erste Gespräche geführt worden seien. Generell werde in der Corona-Verordnung von der Landesregierung ja empfohlen, zum Jahreswechsel gänzlich auf Feuerwerk zu verzichten. Dem schließe sich die Stadt vorerst an. Wo und ob zusätzlich Feuerwerks-Verbote greifen sollen, dazu seien in Heidelberg noch keine Entscheidungen gefallen.

Auf Nachfrage erklären die Grünen, die größte Fraktion im Gemeinderat, dass sie ein eventuelles Verbot von Feuerwerk an neuralgischen Punkten durchaus mittragen würden. "Größere Menschenansammlungen sind derzeit generell nicht angesagt und an Silvester schon gleich gar nicht, wo Alkohol die Abstandsregeln vergessen lässt und im Menschengedränge die Verletzungsgefahr durch Silvester-Raketen größer ist", schreibt die Fraktion. Allerdings: "Ein generelles Verbot kann sich die Grünen-Fraktion aktuell nicht vorstellen, auch wenn einiges gegen Silvester-Feuerwerke spricht."

Die Bürgerinnen und Bürger hätten in diesem Corona-Jahr bereits so viele Verbote und Einschränkungen hinnehmen müssen, "dass es die Grünen bei einem Appell an die Vernunft belassen wollen". Und: "Um Brände und Verletzungen zu minimieren, reicht das Verbot an bestimmten Orten und Plätzen."

Für ein generelles Feuerwerksverbot in Heidelberg sieht auch die SPD keinen Anlass. Zumal ein auf Heidelberg beschränktes Verbot dazu führen könnte, dass Feuerwerksfreunde in die Nachbarstädte pilgern – und es dort zu Ansammlungen kommt. Allerdings: "Man könnte darüber nachdenken, dass man öffentliche Plätze an Silvester sperrt, an denen man den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern von vornherein nicht gewährleisten kann", heißt es von der Fraktion. CDU-Fraktionschef Jan Gradel findet, dass man es guten Gewissens nicht verantworten könne, dass sich auf den Brücken die Menschen drängten. "Aber privat im kleinen Kreis mit Abstand – das ist okay."