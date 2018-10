Wim Wenders am vorgestrigen Mittwoch in Frankfurt. Foto: privat

Heidelberg.de (mz/hö) Starregisseur Wim Wenders setzte ein ungewöhnliches Zeichen für das Karlstorkino. Denn im Frankfurter Filmmuseum bekritzelte er bei einer Veranstaltung am Einheitstag ein Reserviert-Schild auf einem Sitz - und brach so eine Lanze für das kommunale Kino: "Das Karlstorkino soll RESERVIERT bleiben für die Heidelberger!"

Der Starregisseur widmete ein Reserviert-Schild für das Karlstorkino um. Foto: privat

Damit plädierte Wenders für den Erhalt des Standorts - wie überhaupt die Kino-Verantwortlichen die Altstadt nicht verlassen wollen, auch wenn das Kulturzentrum Karlstorbahnhof auf ein US-Kasernengelände in die Südstadt zieht.

Der weltberühmte Regisseur war am Mittwoch bei einer Autogrammstunde mit den Heidelbergern Karoline Hering und Franz Schneider ins Plaudern gekommen - zumal er selbst Mitglied im Kuratorium des Bundesverbandes für kommunale Filmarbeit ist. In Frankfurt präsentierte der 73-Jährige, der in Berlin wohnt, eine Reihe mit zehn Filmen, die ihn am meisten bewegt haben.