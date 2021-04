Von Sarah Hinney

Ein Wildschwein ist am Dienstagmorgen quer durch Neuenheim gewetzt und hat dabei drei Verkehrsunfälle verursacht. Erst stieß das Tier gegen 8.30 Uhr gegen den Mercedes einer 70-jährigen Autofahrerin – just in dem Moment, als diese von der Schröder- auf die Brückenstraße einbiegen wollte. Dann raste es weiter in den Ortskern und kollidierte dort mit einem Fußgänger, der vermutlich einen gehörigen Schrecken bekommen hat, aber glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. "Es handelte sich vermutlich nur um eine Prellung", sagte ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Fußgänger gelangte das Wildschwein gut zehn Minuten später offenbar über den Kapellenweg wieder in die Bergstraße. Dort wich eine 67-jährige VW-Fahrerin dem Tier aus und stieß in der Folge gegen einen geparkten Dacia. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Bis auf die leichten Blessuren, die der Fußgänger davontrug, wurde niemand verletzt. Das Schwein selbst hatte weniger Glück. Laut Polizei trug es eine blutende Wunde davon. Drei Streifen waren im Einsatz. Nachdem sich das Tier über die Bergstraße in den Wald geflüchtet hatte, wurde die Suche gegen 9.30 Uhr erfolglos eingestellt.

Dass sich Wildschweine ins Wohngebiet verirren, kommt immer wieder vor. Anfang Februar hatte es an einem Wochenende gleich zwei Vorfälle in Heidelberg gegeben. Erst war ein Wildschwein samstagnachmittags durch den Ortskern von Rohrbach gerast. Das Tier verletzte sich dabei derart, dass es vom Jagdpächter erlöst werden musste. Einen Tag später war eine Frau in den frühen Abendstunden in der Gaisbergstraße in der Weststadt von einem Wildschwein umgerannt worden. Die Passantin wurde leicht am Bein verletzt.

Kreisjägermeister Heinz Kaltschmidt geht davon aus, dass sich solche Vorfälle mehren werden. Warum sich die Tiere in die Stadt verirren, können auch die Jäger nur vermuten. Eine Erklärung lautet, dass sich die Tiere vielfach in verwilderten Hausgärten, die direkt an den Wald grenzen, aufhalten. "Dort gibt es Brombeeren und alte Obstbäume. Dort haben die Tiere ihre Ruhe. Aber wenn sie dann doch mal durch Spaziergänger oder einen Hund aufgeschreckt werden, flüchten sie – eben auch ins Stadtgebiet", so Kaltschmidt.

Auch weil es vermehrt zu solchen Vorfällen kommt, sieht man bei der Heidelbergerjägervereinigung dringend Bedarf für einen sogenannten Stadtjäger. In anderen Städten gibt es das bereits, etwa in Berlin. Kaltschmidt hat sich erst jüngst mit Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) und Forstamtsleiter Ernst Baader über dieses Thema ausgetauscht.

Dabei gehe es mitnichten nur um Wildschweine. Auch die Gänse auf der Neckarwiese, die Schwäne und alle anderen Wildtiere im Stadtgebiet würden in den Zuständigkeitsbereich eines solchen Stadtjägers fallen. "Dafür müssten aber Gelder zur Verfügung gestellt werden", sagt Kaltschmidt. Kompetente Personen für den Posten gebe es: Zwei Mitglieder der Jägervereinigung hätten schon eine Prüfung zusätzlich zum Jagdschein gemacht. "Die werden natürlich nicht in der Stadt rumballern", beruhigt Kaltschmidt. Aber sie wären da, um in solchen Fällen schnell zu reagieren und zu vermitteln. Entscheiden über einen solchen Posten muss letztlich der Gemeinderat. Der Kreisjägermeister ist sich aber sicher: "Wir kommen da in Zukunft nicht drumherum."

Zuletzt hatte im Februar eine Wildsau in Rohrbach für Aufsehen gesorgt.