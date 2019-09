Heidelberg. (hö) Der Dossenheimer Klaus Stütz parkte vor einiger Zeit etwa eine Stunde lang im Parkhaus-Kraus (P 6), das die Stadtwerke betreiben. Seiner Enkelin passierte aber beim Herausfahren ein Malheur: Stütz hatte beide Seitenscheiben heruntergelassen und das Mädchen steckte das bezahlte Parkticket in den Fensterschlitz des Wagens, wo es dann im Inneren der Tür verschwand.

Stütz ging zunächst zur Personalkabine am Ausgang, die war aber nicht besetzt. Daneben war eine Notruftaste, die er drückte - aber niemand meldete sich. Er drückte noch ein paar mal, nach 20 Minuten meldete sich endlich ein Mann. Stütz schilderte sein Dilemma und bat, die Schranke zu öffnen. "In äußerst unfreundlichem Ton wies er mich darauf hin, dass ihm dies nicht gestattet sei. Ich solle am Automaten ein neues Parkticket ziehen. Kostenpunkt 25 Euro. Da ich keine Wahl hatte, tat ich das auch und konnte mit einem weinenden Kind nach einer guten halben Stunde die Garage verlassen."

Stütz schiebt nach: "Besonders zu denken gibt mir die lange Wartezeit am Notruf. Was wäre in einem gravierenden Notfall? Auch die Art und Weise, wie das Personal reagiert hat, ist nicht akzeptabel. Kundenfreundlichkeit und Service sehen für mich anders aus."

Die Stadtwerke erklärten auf RNZ-Anfrage: "Wir überprüfen regelmäßig die Funktionsfähigkeit der Sprechstelle. Alle Rufe werden an eine Zentrale im Parkhaus P 10 (Friedrich-Ebert-Platz, Anm. d. Red.) weitergeleitet, die 24 Stunden besetzt ist. Das dortige Servicepersonal unseres Dienstleisters nimmt die Notrufe normalerweise sofort an und bearbeitet diese umgehend. Wir klären noch, warum das in diesem Fall nicht geschehen ist. Wir nehmen die Beschwerde von Herrn Stütz aber zum Anlass, um mit unserem Dienstleister nochmals dahingehend zu sprechen - und darüber, wie wir uns einen freundlichen und serviceorientierten Umgang mit unseren Kunden vorstellen."

Was die Rückerstattung angeht: Da es in der Vergangenheit viele Fälle von verlorenen Tickets gab, bestehen die Stadtwerke mittlerweile darauf, dass der Parkhaus-Kunde einen neuen Parkschein kaufen muss. "Allerdings hat er die Möglichkeit, sich an die Stadtwerke zu wenden und den Verlust schlüssig zu begründen. Dann erstatten wir in der Regel das Geld zurück", so ein Stadtwerke-Sprecher. In diesem Falle gehe das problemlos - plus zwei Bergbahn-Tickets für die Unannehmlichkeit.

Klaus Stütz war von dem Vorgehen so angetan, dass er die freundliche und professionelle Reaktion der Stadtwerke lobte. Stütz muss es wissen, er hat selbst im Beschwerdemanagement eines Unternehmens gearbeitet.