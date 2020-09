Heidelberg. (RNZ)Seit dem Dienstagvormittag werden die Haushalte in der Heidelberger Altstadt wieder mit Trinkwasser aus dem Wasserwerk Schlierbach versorgt. Das teilen die Stadtwerke mit.

Die technische Störung im Wasserwerk, die am Samstag aufgetreten war und eine Umstellung auf Trinkwasser aus dem Wasserwerk Rauschen erfordert hatte, konnte demnach zügig behoben werden.

Update: Dienstag, 22. September 2020, 12.11 Uhr

Heidelberg. (hö) Fast ganz Heidelberg – bis auf Ziegelhausen, die Hanggebiete Handschuhsheims und Neuenheims, die Altstadt und Schlierbach – bekommt "hartes" (also kalkhaltiges) Trinkwasser. Gerade aus Rohrbach, das lange auch von weichem Quellwasser versorgt wurde, gibt es Stimmen, entweder die Quellen wieder ans Netz zu nehmen (sie schütten aber nicht genug) oder sogar das "harte" Grundwasser direkt ab den Wasserwerken zu enthärten.

Der Rohrbacher Martin Bader, der schon beim RNZ-Forum mit OB Eckart Würzner vor zwei Jahren in dieser Angelegenheit nachgefragt hatte, lässt nicht locker: Er wüsste gern, ob es nun neue Entwicklungen gibt, denn damals hieße es, die Stadtwerke würden an einem Strukturkonzept für weicheres Wasser arbeiten. Er findet: "Das Heidelberger bzw. Rohrbacher Wasser hat nach wie vor eine Spitzen-Wasserhärte wie kaum eine andere Region in Deutschland.

Zum Vergleich: Weiches Wasser hat maximal 8,4° dH, Karlsruhe mit 18° und Berlin mit 19,5° dH sind die Regionen mit dem härtesten Wasser – und da liegen wir mit 21° bis 23° noch um 3° darüber." Zur Erklärung: Die Wasserhärte wurde lange Zeit in ° dH, also in "Grad deutscher Härte" (1° dH =10 Milligramm Calciumoxid [Kalk] je einem Liter Wasser) gemessen. Mittlerweile wird – gesetzlich vorgeschrieben, wenn auch weiter ungebräuchlich – die Einheit "Millimol Calciumoxid pro Liter" (1° dH entspricht 5,6 mmol/l) verwandt.

Nun erhielt die RNZ Nachricht von den Stadtwerken: Sie arbeiten weiter an dem neuen Konzept: "In diesem Rahmen werden verschiedene Maßnahmen im Hinblick auf eine weiterhin gesichert hohe Wasserqualität analysiert und geprüft. Bisher liegen aber noch keine Ergebnisse vor", so eine Unternehmenssprecherin.

Und was ist an Baders Vorwurf dran, Heidelberg habe eines der "härtesten" Wasser? Die Stadtwerke sagen: "Die Härte des Trinkwassers in Heidelberg aus den Wasserwerken Entensee, Rauschen und Hardt ist geologisch bedingt und mit 18° bis 21° dH typisch für Wasserwerke im Oberrheingraben. In Karlsruhe etwa liegt sie in einem ähnlichen Bereich." In Deutschland gäbe es viele Gebiete mit kalkhaltigem Gestein – und entsprechender Wasserhärte: "In Würzburg beträgt sie je nach Wasserwerk sogar rund 25 bis 45° dH."