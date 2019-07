Wieder zog "Fridays for Future" mit einer großen Demo durch die Hauptstraße. Die Veranstalter gehen von 1200 Teilnehmern aus. Foto: Rothe

Heidelberg. (dns) Es waren wieder mehr als 1000 Menschen, die am Freitagvormittag in der Heidelberger Innenstadt für den Klimaschutz demonstrierten. Die Veranstalter von "Fridays for Future" sprechen sogar von 1200.

Wie schon in den Vormonaten macht sich die Bewegung, die vor allem von streikenden Schülern und Studenten getragen wird, für deutlich stärkere und schnellere Klimaschutzmaßnahmen stark.

Heidelberger "Fridays for Future"-Demo für Erhalt der Ochsenkopfwiese Kamera: Denis Schnur / Produktion: Reinhard Lask

Dabei sprach sie sich bei der Demo am Freitag explizit gegen die Verlagerung des RNV-Betriebshofes auf die Wiese am Großen Ochsenkopf aus. Es sei Aufgabe der Experten und der Politik, einen anderen Standort zu finden, der einen starken Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs erlaube, ohne dass dafür Grünflächen versiegelt werden müssten.