Die Willy-Hellpach-Schule in der Heidelberger Südstadt. Foto: Rothe

Heidelberg. (pol/rl) Wieder zu einem Einbruch in die Willy-Hellpach-Schule kam es in der Nacht zum gestrigen Mittwoch. Laut Polizeibericht bemerkte ein Hausmeister am Mittwochmorgen, dass auf der abgelegenen Ostseite mehrere Türen aufgebrochen worden waren.

Im Gebäude hatten die Täter dann die Tür zum Bistro aufgehebelt, wo sie unter anderem die Kassen öffneten. Darin befand sich jedoch kein Bargeld. Anschließend öffneten die Täter ein Lehrerzimmer und durchsuchten hier die Schränke. Auch hier machten sie keine Beute. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden, den die Polizei bisher noch nicht bezifferte.

2018 wurde vier Mal in die Willy-Hellpach-Schule eingebrochen. Auch die weiteren Schulen in dem Schulzentrum waren in der Vergangenheit immer wieder Ziel von Einbrechern. Die Polizei hatte deshalb ihre Präsenz- und Überwachungsmaßnahmen, auch mit Unterstützung von Kräften der Sicherheitspartnerschaft, deutlich erhöht.

Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der 06221/99-1700 an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte wenden.