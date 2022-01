Heidelberg. (RNZ) Das Netzwerk "Progressives Heidelberg" führt seine Demonstration gegen die Querdenker-Spaziergänge fort. Am Montag, 17. Januar, wird von 18.10 bis 18.30 Uhr am Bismarckplatz und von 18.30 bis 19.30 Uhr am Marktplatz demonstriert.

Dort werden Betroffene und lokale Gruppen Reden halten: Bei dem Protest geht es um Solidarität mit Menschen in Gesundheitsberufen, Schülern, Studenten, oder etwa Geringverdienern. Bei der ersten Demo vor zwei Wochen kamen circa 40, am vergangenen Montag über 100 Menschen.