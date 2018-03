Dieser Teil der Wieblinger Maaßstraße ist in einem besonders schlechten Zustand - was sich ab 2020 ändern soll. Foto: pop

Heidelberg-Wieblingen. (pop) Noch vor drei Jahren teilte Klaus-Peter Hofbauer vom Tiefbauamt dem Bezirksbeirat mit, dass die Sanierung der Maaßstraße zwischen der OEG-Haltestelle "Wieblingen Mitte" und dem Elisabeth-von-Thadden-Platz zwar eine Maßnahme sei, die "geplant werden müsste". Da jedoch die "Stadtwerke hier nichts bauen", müsse das Projekt zurückgestellt werden.

Doch nun bauen die Stadtwerke hier, konkret vorgesehen sind Arbeiten an den Strom- und Wasserleitungen. Und tatsächlich soll zugleich auch die Sanierung der Maaßstraße in Angriff genommen werden. Begründet wird dies von der Stadt unter anderem damit, dass die Straße im fraglichen Abschnitt "stark von Schülern frequentiert und daher wie die angrenzende Friedrichsfelder Straße als verkehrsberuhigt beschildert" sei. Doch davon ist - mit Gehweg und Fahrbahn - nichts erkennbar und auch der bauliche Zustand des Abschnitts "aufgrund vieler Schlaglöcher, fehlender Randbefestigung und disfunktionaler Oberflächenentwässerung" sei sehr schlecht - daher der 565.000 teure Umbau zu einer 180 Meter langen sogenannten Mischverkehrsfläche.

Konkret vorgesehen ist eine Aufteilung in Zonen durch seitliche Pflasterstreifen, Mittelrinne und punktuelle Überfahrplateaus mit Querpflasterstreifen. In der Mischverkehrsfläche, die in ihrer Gesamtbreite allen Verkehrsteilnehmern zur Verfügung stehe, würden die Borde zurückgebaut, wobei "in der Straßenmitte eine Pflasterrinne die Entwässerungsfunktion übernimmt".

Eine Steigerung der Aufenthaltsqualität erwarten die Planer von der Materialwahl aus Naturpflaster und Asphalt sowie einem weiteren Material für die Randeinfassungen der Parkstände. An den Randbereichen zu den Gebäuden hin sollen im Längsverlauf etwa 30 Zentimeter breite Pflasterstreifen aus Naturstein entstehen. Kinderbeauftragter Thorsten Röver merkte hierzu an, dass die über die Maaßstraße zu ihrer Schule gehenden Kinder eine sichere Zone haben müssten. Gerade "Kinder, die in die erste Klasse gehen, brauchen ihren Bürgersteig". Petra Keuchel vom Verkehrsmanagement entgegnete ihm, dass "Fußgänger in der Regel an der Hauswand laufen". Folglich wäre es aus ihrer Sicht ein "Widerspruch, jetzt wieder einen Bereich abzumarkieren". Damit gab sich Röver allerdings nicht zufrieden und bestand auf einer "optischen Leitlinie für diesen Personenkreis". Aber auch CDU-Rat Jan Maltry hatte einen Einwand: "Die Aufpflasterung ist ein Riesenproblem für Menschen, die mit dem Rollator unterwegs sind". Keuchel gab ihm die Antwort, dass Gehsteigborde schließlich ähnlich seien.

Gleichfalls eine Rolle in der Debatte spielte, dass manche Autofahrer in der Maaßstraße offenkundig viel zu schnell unterwegs sind. Was wiederum SPD-Stadträtin Monika Meißner auf den Plan rief.

Deren Fraktion hatte die Neubefassung mit der "Renovierung der Maaßstraße-Ost" beantragt, jetzt plädierte sie für die Abschaffung der unechten Einbahnstraßenregelung in der Friedrichsfelder Landstraße. Und zwar deshalb, weil diese "mit einem hohen Risiko behaftet" sei. Doch bei einer echten Einbahnstraßenregelung werde sich das "wesentlich entzerren". Unterm Strich entschied sich der Bezirksbeirat einstimmig für das von der Stadt vorgelegte Konzept, das ab dem Jahr 2020 baulich umgesetzt werden soll.